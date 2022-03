Violazioni decreto-Covid, in una settimana 8 sanzioni e chiusura di un locale

Savona. Sono state 2.293 le persone controllate sul territorio della provincia di Savona in una settimana (dal 28 febbraio al 6 marzo) per verificare il corretto possesso del green pass e l’applicazione delle norme anti-Covid.

In tutto sono state 6 le sanzioni da parte delle forze dell’ordine, 3 per il green pass e altre 3 per mancanza di mascherine e dispositivi di protezione personale.

Controlli anche su mezzi e luoghi pubblici.

Gli esercizi pubblici e commerciali sono stati controllati con 309 verifiche nei rispettivi locali: 2 le sanzioni complessive che hanno riguardato i titolari di attività oltre ad un provvedimento di chiusura provvisoria.

Il dispositivo di controlli, messo in atto dalle forze dell’ordine con il coordinamento della Prefettura di Savona, prosegue in relazione all’entrata in vigore del nuovo decreto Covid.