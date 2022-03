Villanova dice “No” alla guerra: sul ponte le luci con i colori dell’Ucraina

Villanova d’Albenga. “Esprimiamo tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà al popolo ucraino in questo difficile momento colmo di grande preoccupazione”, con queste parole il sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra ha annunciato l’iniziativa del comune delle violette di illuminare il ponte con i colori della bandiera ucraina.

Un segnale di affetto e vicinanza verso questo popolo in guerra dopo l’invasione dei soldati russi che ha provocato nel sindaco anche un moto di commozione. Il primo cittadino ha ricordato gli avvenimenti della seconda guerra mondiale, con suo padre alpino impegnato sul fronte russo, che solo grazie al grande sostegno e alla generosità della popolazione ucraina era riuscito a salvare la sua vita e a ritornare in Italia sano e salvo.

“Gli italiani da sempre hanno avuto affinità e grande amicizia con la gente dell’Ucraina – dice Balestra – e lo hanno dimostrato anche in occasione della ritirata dei nostri Alpini dal fronte russo nella seconda guerra mondiale.Quelli che hanno avuto la fortuna di tornare lo devono essenzialmente alle donne e alle famiglie ucraine che hanno dato parte di quel poco che avevano da mangiare ai nostri soldati e hanno offerto le loro case per scaldarsi dal freddo terribile di quei momenti di 40 gradi sottozero”.

“Tra quei fortunati c’era anche mio padre, alpino, che mi ha raccontato con commozione l’aiuto ricevuto dalla gente in quei terribili momenti, davvero tristi e difficili. La mia famiglia deve sempre essere grata alla gente Ucraina, e non dimentichiamo che noi eravamo gli invasori.Diciamo No alla guerra sempre e comunque”, conclude il primo cittadino.