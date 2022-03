Viaggio di solidarietà da Pietra all’Ucraina: in partenza domani un pullman carico di beni di prima necessità

Pietra Ligure/Ucraina. Un viaggio per raggiungere l’Ucraina in pullman, a bordo generi alimentari a lunga conservazione, medicinali, attrezzature medicali e prodotti per bambini. E’ questa l’iniziativa che si è messa in moto tra l’azienda di trasporto Balestrino Viaggi e il monastero genovese di Albaro. La prima partenza domani mattina alle 8 da Pietra Ligure.

“Il nostro obiettivo è quello di portare sul luogo del conflitto il maggior numero di beni di prima necessità utili da smistare sul territorio ucraino – spiega Alessandro Balestrino, dell’azienda di trasporto pietrese, che si è reso disponibile fin da subito per guidare – e, con i permessi necessari dalla Prefettura, ritornare con donne e bambini ucraini che vorrebbero lasciare il proprio paese”.

Il viaggio di solidarietà richiede tuttavia l’aiuto di tutti, per questo Alessandro invita chiunque a consegnare questo pomeriggio i generi sopracitati presso la sede dell’azienda in via Nazario Sauro 46 a Pietra Ligure.

“Questo sarà il primo dei nostri pullman che partirà alla volta del confine tra Ucraina e Polonia – aggiunge Balestrino -. Ma ci stiamo organizzando per allestirne altri nei prossimi giorni. Con il via libera della Prefettura e la lista delle persone che ci viene fornita possiamo portare regolarmente in Italia circa una quarantina di ucraini con noi. Ovviamente per fare questo occorrono autisti, alcuni li abbiamo già trovati: sono rimasto molto contento della disponibilità di tanti che, per questa causa, sono disposti anche a utilizzare le proprie giornate di ferie”. L’invito tuttavia, in previsione di un allargamento dell’iniziativa, è quello di trovare altre persone con l’apposita patente di guida per pullman.

Il viaggio per il momento è sostenuto dall’azienda Balestrino con il sostegno dei volontari del monastero di Albaro, ma con il coinvolgimento di altri potrebbe diventare più “leggero”. “Per effettuare l’intero tragitto – conclude Alessandro -, oltre sostenere le spese del carburante, è necessario aprirsi una partita iva apposita che non ha un costo indifferente, ma per il momento riusciamo a farci carico di questa spesa”.