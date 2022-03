“O Italiani, io vi esorto alle Storie…” con queste parole Ugo Foscolo apriva la sua orazione inaugurale per la cattedra di eloquenza all’Università di Pavia, era il 22 gennaio del 1809. L’esortazione foscoliana era espressione di uno spirito patriottico e nazionalista che andava diffondendosi nell’Europa romantica del tempo ma, ancora oggi, assume un profondo significato specie se allargata all’intero pianeta, in quest’epoca di globalizzazione potremmo così modificarla: “O abitanti della terra, io vi esorto alle Storie”. Il senso dell’invito si connota, però, delle caratteristiche del nostro tempo, non è un caso, infatti, se la disciplina storica non sia amata e considerata quanto dovrebbe, forse con l’errata giustificazione di una sorta di propensione verso il futuro o di una radicata passione per il presente o, cosa ancor più stupida, per un senso di noia nei confronti di qualunque cosa o avvenimento sul quale già sia trascorso del tempo. Spero di aver chiarito con questa breve premessa le ragioni per cui non possono lasciarci indifferenti le parole di Liliana Segre: “Temo di vivere abbastanza per vedere cose che pensavo la Storia avesse definitivamente bocciato, invece erano solo sopite.”

Non posso che riandare ai miei anni di insegnamento quando mi vedevo costretto a motivare anche gli studenti più capaci e seri allo studio della Storia, nella maggior parte dei casi questo veniva considerato un esercizio mnemonico: date, luoghi, battaglie, sovrani e generali. Era indispensabile spiegare che quella era solo la copertina del meraviglioso e terribile libro della Storia e che all’interno si poteva incontrare l’umanità intera ed il suo millenario cammino per seguirne le tracce fino a raggiungere i nostri passi attuali. Utilizzavo questa esemplificazione: quando ti senti attratto/a da una persona ti accorgi di quanta curiosità motivi le tue domande intorno al suo vissuto? Di quanta disponibilità profondi nell’ascoltare la narrazione del suo passato? Del tuo piacere nel conoscere il percorso che l’ha condotta fino a te, anche per studiare come e cosa aveva piacere che tu sapessi di lei e cosa preferiva lasciare ai margini? E poi, se l’interesse evolve in amicizia o in un sentimento ancora più intenso, quanto è importante aver camminato lungo i sentieri della sua vita prima che incrociassero i tuoi! Ebbene, qualsiasi persona incontrerai, amerai o sarà comunque importante nella tua vita, nessuna potrà mai essere tanto imprescindibile quanto te stesso/a. Non è pertanto fondamentale essere curiosi e appassionati del viaggio che, più o meno consapevolmente, ci ha condotti all’esordio della nostra vita nel mondo e del mondo stesso che ci ha accolti determinando inevitabilmente il nostro presente e il nostro domani?

So bene che il pessimismo ha sempre abitato le menti e le parole dei grandi, Antonio Gramsci affermava che “la Storia insegna ma non ha studenti”, Hegel, il filosofo della Storia, sosteneva che l’uomo non ha mai saputo imparare nulla dalla Storia, gli ha fatto eco Aldous Huxley confermando l’assoluta incapacità degli uomini ad apprendere dalle lezioni impartite loro dalla Storia. Sarebbe ovvia e comprensibile la mia rassegnazione, ma sono un inguaribile ottimista e anche in tempi così bui come questi mi ostino a credere nell’intelligenza dell’uomo e nella solidarietà che lo abita istintualmente. Per tornare alle parole di Foscolo, il suo patriottismo era sano, non suggeriva l’affermazione di una nazione su un’altra, di un popolo su un altro, di un essere umano su un altro, anche se ho spesso sentito celebrare popoli, nazioni e persone con intenti molto più feroci: mi spiego con un paragone almeno apparentemente più leggero. Ben diverso è essere un tifoso di calcio che desidera solo la vittoria della propria squadra in qualsiasi modo, anche ricorrendo alla simulazione da parte di un atleta così da ottenere un rigore, con la connivenza di ottusi giornalisti che definiscono tale inganno come “ astuzia” o “esperienza”; che si compiace se un avversario si infortuna e lo condanna ferocemente se commette un fallo, che insulta e provoca la tifoseria della squadra opposta e offende i colori della sua bandiera; ben altro è essere uno sportivo che inneggia ai propri giocatori pur riconoscendo rispetto e stima per le qualità dell’avversario che rimane tale senza essere mai vissuto come un nemico. Insomma, il passo tra una festa sportiva e l’incipit della violenza può essere molto sottile.

La prova dello scarso o scorretto studio della Storia si può leggere nelle parole di Daniel Pennac:”Il trattato di Versailles ha fabbricato Tedeschi umiliati che hanno fabbricato Ebrei erranti, che hanno fabbricato Palestinesi erranti, che hanno fabbricato vedove erranti incinte dei vendicatori di domani”. Se questa estrema sintesi ha un fondamento di verità storica, com’è possibile che lo stesso atteggiamento si sia replicato nelle innumerevoli spartizioni di territori tra i vari governi senza ricordare quanto il popolo escluso dalla Storia non possa che covare rancore nell’utero di madri che tragicamente genereranno vendicatori cresciuti nell’ignoranza e nel rancore, quegli stessi che prima o poi finiranno per offrire il proprio sangue e reclamarne altro su campi di battaglia? Com’è possibile occultare conflitti nell’indifferenza dei mezzi di informazione? Com’è possibile anteporre l’interesse economico al diritto alla vita ed alla felicità di ogni essere umano? Com’è possibile non riconoscere i prodromi della catastrofe fino al momento del suo presentificarsi? Com’è possibile affidare alla guerra il compito di risolvere i problemi? Credo che uno dei maggiori insegnamenti della Storia sia che nella guerra non possa più sopravvivere la speranza di dirimere le questioni incancrenite nella sofferenza, le ragioni del conflitto vengono masticate e sputate in un bolo che la propaganda inferocita vomita sull’opinione pubblica impedendo ogni qualsiasi fondata presa di posizione, i succhi gastrici della menzogna corrompono ogni riflessione ed il risultato viene defecato sull’umanità che scompare nella disperazione, nell’umiliazione, nella negazione della dignità sacra di qualsiasi essere umano, indipendentemente dal colore della sua bandiera.

Sono trascorsi secoli dall’affermazione di Abramo Linncoln: “I dogmi di un passato tranquillo sono inadeguati al presente tempestoso. La situazione è irta di difficoltà e noi dobbiamo essere all’altezza della situazione. Poiché il nostro caso è nuovo, dobbiamo pensare in modo nuovo e agire in modo nuovo. Dobbiamo emanciparci”, purtroppo l’emancipazione di cui è stata capace la cosiddetta civiltà non ha saputo che ricreare situazioni per niente nuove, adeguarsi ha significato solo abbassarsi a livello di feroci contendenti incapaci di riconoscere l’essere umano oltre il confine della propria nazione e a quello ancor più ristretto della propria intelligenza, non si è pensato assolutamente in modo nuovo, le radici dell’agire sono rimaste l’ottuso interesse, la scarsa lungimiranza, la stupida incapacità di comprendere che il dolore inflitto è solo un accrescere la sofferenza globale e che la morte di un nemico è il suicidio della propria umanità. Ancora una volta siamo costretti ad ascoltare chi sottolinea che oramai non è più il tempo della parola, della mediazione, dell’ascolto, che oramai è il tempo dell’azione, della violenza ma sempre in nome della giustizia! Con assoluta umiltà mi chiedo: tutti questi acuti intellettuali che ora pontificano sui canali internet e nei media, dov’erano mentre si andava a preparare il “presente tempestoso”?

