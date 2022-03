Vertenza Tpl Linea, un altro sciopero in arrivo il 21 marzo: sarà di quattro ore

Savona. Sciopero in vista. Il futuro dell’azienda di trasporto pubblico savonese tiene ancora banco. Se ne è discusso ieri. Un’ intensa giornata di trattative. In mattinata la RSU aziendale si è incontrata per decidere in che modo proseguire con la vertenza aperta lo scorso 17 gennaio in merito ai problemi dei lavoratori e del servizio pubblico che “continuano ad essere irrisolti” rimarcano i sindacati.

È stata pertanto proclamata una prima azione di sciopero di quattro ore il prossimo 21 marzo, dalle 10:15 e alle 14:15.

Sempre ieri poi, nel pomeriggio, alle 15, le rappresentanze sindacali hanno incontrato la Provincia per una valutazione dei problemi che ritardano il processo di affidamento in house del servizio pubblico.

“Le posizioni contrastanti tra l’azienda, i Comuni e la Provincia vanno risolti – continuano i sindacati dei lavoratori – si dovrà capire chi dovrà essere a controllare la correttezza della gestione e il giusto uso dei finanziamenti. Questi nodi – sottolineano con fermezza a Ivg – vanno superati per il bene sia dei lavoratori, sia degli utenti. Non vorremmo che tutto questo fosse un deleterio gioco di potere sulle spalle delle fasce sociali più deboli”.

Il prossimo 15 marzo la Provincia incontrerà comunque nuovamente le parti sociali per un un aggiornamento.