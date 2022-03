Varazze, mister Mazzocchi commenta l’ottimo momento dei suoi: “I ragazzi che alleno mi fanno emozionare, pensiamo partita per partita”

Varazze. Domenica 13 marzo allo stadio Olmo-Ferro è andato in scena uno dei match di cartello della seconda giornata del Girone Playout del campionato di Eccellenza 2021/2022. A sfidarsi sono state Varazze e Rivasamba, due ottime formazioni le quali, dopo i pareggi ottenuti in occasione del primo turno, erano alla ricerca di una vittoria per indirizzare al meglio il percorso nel proprio raggruppamento.

Alla fine a spuntarla, per merito di un’ottima prestazione, è stato il Varazze guidato da mister Paolo Mazzocchi, tecnico raggiante il quale al termine del match ha dichiarato: “Da parte nostra ho visto un primo tempo di qualità, abbiamo siglato due gol e avremmo potuto addirittura farne anche un altro per chiudere la partita. Nella seconda frazione la nostra impostazione tattica invece è cambiata, ci siamo messi in trincea perchè sapevamo che sarebbe stata dura e abbiamo resistito bene alle offensive del Rivasamba. Quella contro di loro era una sfida che temevamo per il tipo di gioco e per la qualità dei genovesi, i miei ragazzi però ancora una volta sono riusciti a farmi emozionare. Da quando alleno questa squadra sono sempre andati migliorando, oggi immagino si sia visto”.

In seguito l’allenatore dei nerazzurri ha continuato il suo discorso svelando come lui ed i suoi giocatori si stiano già concentrando in vista della prossima partita, un atteggiamento da adottare per tutto il girone playout per poi tirare le somme alla fine del percorso. “È inutile fare calcoli in questo momento – ha sottolineato Mazzocchi – con quattro punti siamo sicuramente posizionati in maniera ottimale, non dobbiamo però dimenticare che mancano ancora sette partite da disputare. Dovremo rimanere sul pezzo guardando alla sfida contro l’Athletic Albaro”.

Infine non sarebbe potuto mancare un commento relativo all’ingresso in campo di Alessio Ferro, portiere classe 2002 gettato nella mischia successivamente all’espulsione rimediata da Faggiano: “Il giovane portiere ha fatto il suo ingresso con la tranquillità di un veterano, è stato davvero bravo. Ho una rosa di 24 giocatori e per me partono tutti sullo stesso piano e anzi, il dispiacere è dover lasciar fuori qualcuno di loro. Tra i miei compiti tuttavia c’è anche quello di scegliere l’undici iniziale, uno snodo cruciale che cerco di non sbagliare per poter realmente aiutare i ragazzi fantastici che ho la fortuna di allenare”.

È terminata in questa maniera l’interivista a Paolo Mazzocchi, allenatore del Varazze già pronto per affrontare con il coltello tra i denti l’ostica e tignosa trasferta contro l’Athletic Club Albaro.