Varazze, la minoranza: “Abbattere le barriere architettoniche e rendere la città inclusiva”

Varazze. “Come gruppo consigliare abbiamo ritenuto importante sollecitare la maggioranza a prendersi un impegno preciso e importante: lavorare in maniera organica e per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per una mobilità universale capace di rendere la nostra città inclusiva e accogliente per tutti i cittadini con particolare attenzione per coloro che hanno difficoltà motorie e/o sensoriali”. Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali di Varazza Domani Ghigliazza Antonio, Busso Paola, Cerruti Gianantonio, Fazio Bartolomeo e Robello Giacomo.

“Sono molti gli strumenti legislativi a disposizione delle amministrazioni locali partendo da una ricognizione di tutti gli elementi da migliorare e riprogettare con un ordine di priorità concordato anche con le associazioni di cittadini che hanno maggiore necessità di una mobilità e accessibilità migliori. Nella nostra città sono molti i punti che mostrano incongruenze e punti di inacessibilità: scivoli che non sono a raso strada o che non trovano un corrispettivo sul lato opposto; accessi troppo stretti ed edifici di servizi pubblici o essenziali che sono difficilmente fruibili nella loro interezza, marciapiedi troppo stretti per le carrozine”, hanno proseguito.

“Nelle ultime due campagne elettorali si è discusso molto di abbattimento delle barriere architettoniche e di poter progettare di raggiungere il riconoscimento di Barriera Lilla, ogni gruppo candidato a governare la città ha preso un impegno in questo senso, anche nel ruolo di opposizione riteniamo fondamentale portare avanti quell’impegno. Noi riteniamo sia un elemento di progresso e inclusività, oltre che una necessità urbanistica per ogni città che voglia essere al passo coi tempi. Per questa ragione – concludono – abbiamo proposto alla maggioranza l’approvazione di un ordine del giorno sulla mobilità universale che impegni l’Amministrazione a un’attenta supervisione delle criticità, a creare una lista di priorità sulle quali agire, all’utilizzo degli strumenti legislativi a disposizione con l’obiettivo di permettere una mobilità adatta a tutti i cittadini”.