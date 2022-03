Varazze, i Caterinati pregano Santa Caterina da Siena per la pace

Varazze. Nel ricordo della nascita di Santa Caterina da Siena, avvenuta il 25 marzo 1347, il gruppo di Varazze dell’Associazione Internazionale dei Caterinati, si è riunito nella chiesa santuario dedicato alla Santissima Trinità (comunemente chiamato di Santa Caterina) per un momento di intensa preghiera alla Santa Patrona della città, dell’Italia, e d’Europa.

La presidente del Gruppo Caterinati di Varazze, Marina Delfino, ha presieduto nel giorno omonimo della nascita di Caterina Benincasa, questo incontro di accorata invocazione alla sua patrona, affinchè impetri ancora una volta la Santissima Trinità: cessi la guerra fratricida in Ucraina, e risplenda l’arcobaleno della pace sulle rovine fumanti di quella terra che la Chiesa Cattolica ha consacrato ieri alla Santissima Vergine, come avvenne a Fatima nel 1917.

Santa Caterina, che in tutta la sua breve, ma prodigiosa vita, lottò strenuamente per riportare la concordia tra gli uomini e le Nazioni, e che nel 1376 guarì dalla peste Varazze, possa ancora una volta dare all’umanità il suo salvifico aiuto in questo terribile e sconvolgente momento di dolore e di lutti che “la peste della guerra” porta con sé.