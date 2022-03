Vandali in azione a Leca d’Albenga, nel mirino la sede di Anpi: “Putin le bombe sul Pd”

Albenga. Vandali in azione prendono di mira la sede di Leca dell’Anpi e il Partito Democratico. Nella notte, infatti, sulla saracinesca della sezione di Leca dell’Associazione Nazionale Partigiani è apparsa una scritta che sembra inneggiare a Putin, con l’invito a colpire i “dem”.

“Putin, le bombe sul Pd”, si legge. E non è tardato ad arrivare il commento di condanna del presidente di sezione Ester Bozzano, che ha postato l’accaduto sui social, ottenendo numerosi attestati di solidarietà.

“L’Anpi è patrimonio di tutti gli antifascisti e l’oltraggio alla nostra sede è un atto da condannare, ma non so dare una spiegazione a questo gesto incivile accaduto nella notte, forse diamo fastidio per le nostre numerose iniziative ed eventi antifascisti”, il commento del presidente Bozzano.

“Un gesto di sfregio che ha sicuramente una matrice di stampo fascista, – ha aggiunto. – Dobbiamo sempre tenere alta la guardia: i rigurgiti fascisti continuano e restano attuali sempre. Sabato scorso si è svolto il nostro congresso provinciale e ci avviciniamo alla data simbolica del 25 aprile, ma non credo sia questa la motivazione che ha spinto i vandali. Probabilmente si tratta di un dispetto contro Anpi, evidentemente a qualcuno diamo fastidio. Per quanto riguarda la scritta in sé non capiamo perché per fare una scritta a favore di Putin e contro il Pd abbiano pensato alla nostra sede, peraltro sede distaccata di Anpi, nella frazione di Leca”.

“Da noi su 35 tessere di iscrizione forse sono solo un paio sono iscritti al Partito Democratico. Sono comunque intervenuti i carabinieri per i primi rilievi e le indagini sul caso e, nel pomeriggio, ovviamente sporgiamo denuncia contro ignoti. Nella vicenda della guerra di Putin contro l’Ucraina abbiamo condannato l’invasione, non siamo certo amici di Putin, pur essendo però contrari all’invio di armi da parte del nostro Paese perché, secondo noi, ‘la pace non si fa con le armi’. Siamo in favore della diplomazia”, ha concluso.