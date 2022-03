Valorizzazione del patrimonio naturale, adottati dalla Provincia di Savona i primi piani su costa ed entroterra

Savona. Per la difesa e la valorizzazione del patrimonio naturale, la Provincia di Savona a partire dalla metà del luglio scorso ha realizzato una serie di incontri di presentazione del quadro conoscitivo delle zone speciali di conservazione nei comuni di Cairo Montenotte, Balestrino, Zuccarello, Vado Ligure e Finale Ligure e a settembre a Nasino, Calizzano e Osiglia.

Grazie ai fondi del Programma di Sviluppo Rurale, la Provincia ha beneficiato infatti di un finanziamento per predisporre i Piani di Gestione delle 20 zone speciali di conservazione.

La Provincia di Savona infatti gestisce 20 zone speciali di conservazione. Nell’ambito delle attività assegnate dalla vigente normativa regionale all’ente gestore, rientra anche la necessità di provvedere alla redazione dei “Piani di Gestione dei Siti Natura 2000”, con l’obiettivo di garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti.

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio Provinciale di Savona ha adottato i seguenti Piani di Gestione:

– IT1324011 “Monte Ravinet – Roccabarbena”, IT1323203 “Rocca dei Corvi – Mao – Mortou” e IT1324910 “Monte Acuto – Poggio Grande – Rio Torsero” con Delibera del Consiglio Provinciale n. 9;

– IT1323201 “Finalese – Capo Noli” con Delibera del Consiglio Provinciale n. 10.

“Si tratta di due azioni concrete di Provincia in un ambito di competenza molto importante e delicato come quello della difesa e valorizzazione del patrimonio naturale che il nostro bellissimo territorio, dalle sue coste all’entroterra, proposte che si integrano quanto mai con le richieste del territorio, delle nostre comunità, delle attività che sulle stesse lavorano, su chi sceglie la nostra Provincia come meta delle proprie vacanze e del proprio tempo libero e che sono oggetto, tra quelli primari anche delle missioni, oltre alle ordinarie di Piano dello Sviluppo Rurale della Comunità Europea, anche dell’attualissimo Pnrr” dichiara il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.