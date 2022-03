Vado, Matteo Solari: “Campionato tosto, ci sarà da lottare fino alla fine”

Il pareggio del Vado contro il Borgosesia è un punto importante visto che l’avversario odierno occupa il quinto posto in classifica e si trova ad appena tre lunghezze dalla terza piazza.

È successo tutto nella prima frazione di gioco. I rossoblù si sono portati in vantaggio con Galvanio, bravo a capitalizzare un’azione di contropiede intorno al venticinquesimo. Il pareggio dei piemontesi è arrivato al quarantaduesimo minuto grazie alla punizione vincente di Areco.

Mister Matteo Solari si tiene il punto conquistato con la consapevolezza che ci sarà da lottare fino alla fine per non finire nella zona play out. Il Vado, come testimoniano i 39 punti conquistati, sta disputando una stagione ben al di sopra delle annate passate ma un torneo così equilibrato e con tante squadre che stanno facendo risultati nelle retrovie è vietato abbassare la guardia.