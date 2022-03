Vado Ligure, tamponamento moto-auto sulla via Aurelia: un ferito in ospedale

Vado Ligure. Incidente stradale, pochi minuti prima delle 9, a Vado Ligure. Il sinistro si è verificato sulla via Aurelia, nei pressi della pizzeria “Da Antonio”.

Si è trattato di un tamponamento, la cui dinamica è ancora da accertare, che ha visto coinvolte una moto ed un’auto.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un ragazzo, che, sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote è caduto sull’asfalto riportando, in particolare, un trauma ad una gamba.

Soccorso dai militi della croce rossa di Vado e dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale, al San Paolo di Savona, in codice giallo. Solo un grosso spavento, invece, per la guidatrice dell’auto.