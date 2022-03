Vado Ligure, perdono il controllo dello scooter e finiscono in una siepe: soccorsi mobilitati

Vado Ligure. Incidente stradale, nel pomeriggio odierno, a Vado Ligure. Il sinistro si è verificato una manciata di minuti dopo le 15,30, sulla via Aurelia, tra Vado e Zinola, all’altezza del benzinaio IP.

Protagonisti, loro malgrado, due giovani in sella ad uno scooter, di cui hanno perso il controllo per cause da accertare. Dopo aver sbandato, sono finiti dentro una siepe, riportando traumi e ferite per fortuna lievi.

Sono stati soccorsi dai militi della croce rossa di Quiliano e della Oro Mare di Savona e trasportati, in codice giallo, all’ospedale San Paolo.