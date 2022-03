Vaccini, Toti: “Arrivate in Liguria le prime dosi di Novavax”

Liguria. “Sono partite oggi le somministrazioni della prima dose del vaccino proteico Novavax con l’obiettivo di intercettare ulteriori persone non ancora vaccinate. In tutta la giornata sono state somministrate 175 prime dosi e le prenotazioni sono arrivate a 400”. Lo comunica il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti facendo il punto sui vaccini.

“Con questo questo nuovo vaccino si va a completare l’offerta vaccinale e si allarga ulteriormente la platea dei vaccinati – spiega il presidente Toti – Sicuramente servirà a convincere gli indecisi e a dare dare un nuovo impulso alla battaglia contro il Covid. La risposta nel primo giorno di vaccinazioni è stata buona e anche le prenotazioni già ricevute sono una testimonianza della possibilità di convincere nuove persone”.

Accanto alla Sala Chiamata del Porto (ASL 3) dove sono state effettuate le vaccinazioni con il Novavax per l’area del Genovese, in tutta la Liguria sono sette gli hub dove viene somministrato questo vaccino:

ASL1

PALASALUTE IMPERIA AMB. VACCINALI

CAMPOROSSO AMB. VACCINALI

ASL2

SAVONA TERMINAL CROCIERE

ASL4

CHIAVARI (HUB) PIAZZA LEONARDI

RAPALLO (HUB) OSP. N.S. MONTALLEGRO DISTR. 14

SESTRI LEVANTE (HUB) EX UFFICI COMUNALI DISTR. 16

ASL5

OSP. S. BARTOLOMEO SARZANA AMB. VACCINALE

Sempre nella giornata odierna sono partite le prenotazioni per la quarta dose destinata agli immunodepressi, in totale 40. Queste prenotazioni possono essere effettuate oltre al portale www.prenotavaccino.regione.liguria.it, anche nelle farmacie abilitate al servizio Cup, negli sportelli Cup territoriali e attraverso il numero verde 800 938 818 . Si ricorda che la quarta dose puo’ essere prenotata da coloro (immunocompromessi) che hanno già effettuato la terza dose da almeno 4 mesi.

Intanto ammontano a 1.309 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 14.154 tamponi nelle ultime ore, di cui 3.598 molecolari e 10.556 antigenici rapidi. Sul totale dei positivi 149 sono quelli nella Asl 1, 199 nella Asl 2 Savonese, 612 nella Asl 3 Genovese, 177 nella Asl 4 e 168 nella Asl 5. In diminuzione di 642 il totale dei positivi in Liguria. 362 gli ospedalizzati, rispetto ai 370 di ieri, di questi 17 in terapia intensiva. In diminuzione di 631 anche le persone in isolamento domiciliare. Dodici i deceduti che si riferiscono anche ai giorni scorsi dal 24 febbraio al 28.

Salgono a 3.042.740 le dosi di vaccino somministrate fino ad oggi di cui 3.895 nelle ultime 24 ore.