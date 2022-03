Unige, record di iscritti per la seconda edizione del master “Innovazione nella Pubblica Amministrazione”

Liguria. L’Università degli Studi di Genova ha inaugurato, presso l’aula Magna di via Balbi 5, la seconda edizione del Master di secondo livello in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione” (Mipa). Un percorso di formazione che intende fornire le competenze tecniche e manageriali per gestire attivamente il cambiamento all’interno delle amministrazioni pubbliche, rivolgendosi in particolare a coloro che ricoprono o desiderano ricoprire ruoli apicali e dirigenziali.

“Una Pubblica amministrazione efficiente è un fattore cruciale per qualsiasi ipotesi di sviluppo e di crescita economica. Formare oggi la classe dirigente di domani significa dotare i nostri cittadini, e chiunque altro si interfacci

con gli enti pubblici, di un’azione amministrativa sempre più efficace – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti – Ringrazio il dipartimento di Scienze Politiche, nella persona del professor Luca Gandullia, per contribuire con il master Mipa ad accelerare questo percorso di responsabilizzazione dei dipendenti pubblici, estremamente necessario in vista della messa a terra delle risorse del Pnrr”.

“Sostenere concretamente i laureati che vogliono specializzarsi è un obiettivo strategico della nostra amministrazione, che abbiamo accompagnato con importanti risorse Fse – afferma l’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo – Incentivare questo percorso di professionalizzazione, attraverso i voucher ‘Specializzarsi per competere’ che vanno a coprire il costo dell’iscrizione per gli under 35, è azione ancor più premiante di quanto fatto da Regione Liguria nel formare la classe dirigente che verrà”.

“Il supporto di Regione Liguria, attraverso i voucher ‘Specializzarsi per competere’ dell’alta formazione, si è dimostrato strumento efficace in passato, con più della metà degli iscritti under 35 che ne hanno beneficiato – sottolinea il professore e organizzatore Luca Gandullia -. La stessa importanza la avrà anche in questa edizione dei record, che ha raggiunto le 85 iscrizioni, con cui contiamo di fornire ulteriore impulso a quel percorso di ripensamento radicale dei processi produttivi e organizzativi all’interno delle pubbliche amministrazioni accelerato dalla pandemia”.