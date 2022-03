Under 19 Eccellenza: una Vado “incerottata” si arrende a Biella

Vado Ligure. Settimana impegnativa per gli Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Vado, che se la vedranno oggi contro la Reale Mutua Torino, per poi giocare giovedì sera il recupero contro Collegno Basket. Entrambi i match appaiono molto insidiosi e Vado si presenta in condizioni molto complicate dopo la sconfitta a Biella, con l’infermeria che anziché svuotarsi si è riempita ancora di più.

I ragazzi di coach Imarisio tornano dalla trasferta in terra laniera con l’umore basso, dopo una partita fondamentale per la classifica, che i pappagallini hanno affrontato praticamente senza reparto lunghi, con Siby out e Bertolotti stoicamente in campo claudicante per l’infortunio patito contro Campus la giornata precedente.

I primi minuti sono infatti difficili per i pappagallini che non riescono a trovare nuovi equilibri affidandosi troppo a soluzioni personali e affrettate. Presto le rotazioni ridotte costringono la squadra a passare alla difesa a zona che porta i suoi frutti, così Vado riesce a rientrare nel punteggio che si era fatto difficile, fino al 29 a 20 dell’intervallo.

Le scarsissime percentuali, anche al tiro da sotto, dei liguri non consentono un recupero completo dello svantaggio. Il terzo quarto comincia con le due squadre a uomo, Vado serra le maglie in difesa ma in attacco continua a sbagliare canestri a ripetizione, dilapidando così lo sforzo e le poche energie a disposizione.

Il nuovo passaggio a zona non porta i risultati sperati perché i lanieri attaccano meglio e i pappagallini stanchi commettono troppe disattenzioni, così la partita sfugge via fino all’amaro 69 a 45 finale.

Resta il dispiacere per non essersi potuti giocare le partite decisive come questa con l’intero roster a disposizione.

Il tabellino:

Biella Next – Azimut Pallacanestro Vado 69-45

(Parziali: 18-7; 29-20; 49-31)

Biella Next: Finetti 2, Blair 4, Aimone 11, Ceretti, Roncarolo 3, Solari 7, Ramella Pajrin 4, Murgia, Pietra 21, Loro 17. All. Carofiglio

Azimut Pallacanestro Vado: Bertolotti 2, Seslija 5, Tridondani L. 4, Fantino 2, Squeri 3, Migone 2, Da Corte 2, Tridondani D. 8, Bontempi 11, Giannone 6, Genta. All. Imarisio, Saltarelli