Under 17 Eccellenza, la Pallacanestro Vado fa tris nel girone Top

Vado Ligure. Ancora un’importante vittoria per l’Azimut Vado nel campionato Under 17 Eccellenza, ma con un notevole passo indietro dal punto di vista del gioco.

I biancorossi faticano in trasferta come tradizione, malgrado la solita partenza positiva nel punteggio. Sono le triple di Scarsi e Serafini ad integrare i punti di Siby nel pitturato e la scarsa vena offensiva torinese che fissano il 16-5 di fine primo periodo.

Sono ancora due triple di Migone e Scarsi a portare Vado al 24-7 al 13° quando il secondo fallo di Siby e conseguente panchina dà coraggio a Torino che rientra sino al 28-17 con tre minuti alla pausa. Senza il suo totem però il team vadese trova comunque il bandolo della matassa e piazza un parziale di 11 a 0 che porta ad un importante più 22 all’intervallo lungo.

I biancorossi non si distraggono e raggiungono il massimo vantaggio ad inizio terzo quarto (41-17) replicando al 27° (48-24) malgrado inizino ad intensificare gli sprechi e le ingenuità. Torino prova a rientrare e torna a mneo 14 al 33° (40-54) ma sono sempre le triple (questa volta di Scarsi e Serafini) a ricacciare indietro i padroni di casa che non riescono più ad impensierire i liguri che tornano a più 20 prima di concedere il recupero finale che fissa il punteggio sulla sirena.

Per l’Azimut Vado un inizio di girone Top sorprendente con tre vittorie di fila in un campionato Under 17 affrontato con la squadra Under 16.

Quattro delle prossime cinque partite tra le mura amiche danno qualche speranza alla squadra di coach Prati di rimanere agganciata al treno di testa (Borgomanero, Derthona e Campus) favorito per la conquista delle tre piazze che qualificano alla fase nazionale. Una prova di maturità aspetta Serafini e compagni nel prossimo mese e in funzione della crescita per la prossima stagione.

Il tabellino:

Reale Mutua Torino – Azimut Pallacanestro Vado 50-64

(Parziali: 5-16; 17-39; 31-51)

Reale Mutua Basket Torino: Loiacono, Petruzzi 2, Greco, Musto 8, Beltramino 8, Donnini 10, Marengo, Raho 3, Piasentin 8, Tarulli 6, Cabodi, Scaroni 5. All. Raho. Ass. Saresin.

Azimut Pallacanestro Vado: Rondinini, Patrone, Bianchi, Pellegrino, Scarsi 19, Tridondani 3, Migone 4, Serafini 10, Siby 21, Seslija 7. All. Prati. Ass. Colandrea e Guarnieri.

Arbitri: Ghirardo (Orbassano) e Andreotti (Piossasco).

La classifica: Pallacanestro Vado 6, College Borgomanero 4, San Mauro 4, Derthona Basket 2, Campus Piemonte 2, Don Bosco Crocetta 0, Basket Torino 0, Biella Next 0.