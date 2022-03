Una raccolta di abiti (e non solo) per i bimbi in arrivo dall’Ucraina: nasce il gruppo “Non Male, Malyatko”

Borghetto Santo Spirito. Ha deciso di ribattezzarsi “Non Male, Malyatko” il gruppo di mamme di Boissano, Borghetto, Pietra Ligure e Toirano che ha dato il via ad una raccolta di materiali da distribuire ai bimbi arrivati o in arrivo dall’Ucraina.

Il gruppo raccoglie abiti (nuovi e usati, purché in buono stato) per bimbi da zero a 12 anni nella zona di Loano, Borghetto, Ceriale, Toirano, Pietra Ligure, Albenga, Alassio, Finale. Le volontarie controllano taglie, stato ed eventuale usura e poi procedono alla distribuzione “a chi ne ha più bisogno. In questo momento così difficile anche queste piccole cose fanno la differenza”.

Chi desidera effettuare una donazione non dovrà fare altro che tirare fuori gli abiti dagli armati: “Verremo noi a prenderli – spiegano le mamme – e li distribuiremo alle famiglie o agli enti che li richiederanno. Gli enti e privati possono contattare il gruppo e in base alle nostre scorte daremo tutto il supporto disponibile, anche in lingua ucraina”.

Il gruppo raccoglie anche materiale scolastico (zaini, matite, penne e colori sempre in buono stato).

Attualmente le volontarie sono alla ricerca di una sede abbastanza grande per accogliere tutto il materiale. Una volta individuato il magazzino, attiveranno anche una raccolta di giocattoli.