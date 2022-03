Albenga/Loano. Si conclude oggi la raccolta di cibo e altri beni di prima necessità in favore delle popolazioni ucraine promossa dalla scuola paritaria dell’infanzia “Francesco Faà di Bruno” di Albenga.

Spiegano dall’istituto: “Da lunedì mattina a ieri sera abbiamo riempito più di cento scatoloni (metà dei quali sono già stati consegnati all’associazione Pokrova). Oggi è l’ultimo giorno di raccolta e ci aspettiamo un’altra grande grande affluenza”. Si tratta di “un’iniziativa nata e pensata in piccola scala” ma che “si è rivelata un punto di riferimento importante per i cittadini. Non ce lo aspettavamo proprio”.

“Siamo stanche ma davvero onorate che sia successa una cosa del genere – spiegano le maestre – In tutto questo i nostri bambini erano sbalorditi e ci hanno chiesto spesso come mai arrivasse tutta quella roba. Per noi ha rappresentato anche il modo per spiegare loro cosa sta succedendo nel mondo ma nella maniera più semplice: quella della solidarietà”.

Un’altra raccolta analoga è stata promossa da “Loano 2.0”, un gruppo di giovani dai 15 ai 30 anni che fa riferimento al convento dei frati carmelitani di Monte Carmelo a Loano. Il gruppo è nato un anno fa dal desiderio di “creare una realtà di ragazzi che si incontrano per stare insieme, un punto di ritrovo”. Attualmente il gruppo è composto da circa una trentina di volontari.

Domenica, nel loro solito incontro mensile (che questo mese era legato al carnevale) i più grandi hanno pensato di lanciare una raccolta pro Ucraina. Lunedì mattina si sono mossi appoggiandosi a un medico dentista di San Bartolomeo che ha moglie ucraina, perché domenica partiranno dei pullman per l’Ucraina: “Abbiamo fatto girare una locandina per Loano avendo grande riscontro – raccontano – e i commercianti si sono attivati raccogliendo beni. Il punto di raccolta è su a Monte Carmelo nella piazza: ieri in un’ora e mezza abbiamo raccolto 629 pezzi, più 7-8 sacchi pieni di vestiti e coperte. Volevamo ringraziare tutti per la partecipazione”.

Per chiunque volesse contribuire punto raccolta è ancora aperto fino a venerdì, dalle 17 alle 18.30, e sabato mattina dalle 9 alle 12. “Abbiamo cercato un trasporto diretto e ‘sicuro’, quindi nulla andrà perso – garantiscono – e se dovessero arrivare così tante cose da rendere impossibile inviarle tutte sabato, siamo già in contatto con una associazione di Savona che farà altri invii in Ucraina”.