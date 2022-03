Savona. TPL Linea contribuisce al sostegno umanitario per l’Ucraina, sia sul fronte degli aiuti ai civili quanto per fronteggiare l’emergenza delle tante persone, donne, anziani e bambini, che stanno tentando di sfuggire al terribile conflitto.

Una mobilitazione solidale che vede in azione, dunque, anche il parco mezzi dell’azienda di trasporto savonese.

Grazie alla collaborazione con l’Unione Industriali della provincia di Savona, oggi, alle ore 17.00, i nostri autisti si metteranno in viaggio con la partenza da Savona di un’autobus per la Polonia e si unirà, all’altezza di Brescia, ad un convoglio umanitario proveniente da Castellamonte (To).

Il convoglio sarà scortato dalla Polizia di Stato in Italia e dalla Polizia in Polonia.

All’andata verranno trasportati medicinali e generi di prima necessità per la popolazione civile nell’ambito della raccolta effettuata in questi giorni tramite associazioni e volontari, mentre al ritorno il mezzo di TPL Linea è pronto a trasportare i profughi ucraini in fuga dalla guerra.

TPL Linea per l’Ucraina

Le persone in arrivo saranno inserite nel piano di accoglienza in fase di definizione.

La destinazione in Polonia è la cittadina di Medyka.