Ucraina, si mobilita il savonese: corteo contro la guerra e tante raccolte di beni di prima necessità

Non si ferma la macchina della solidarietà in provincia di Savona, dove continuano ad essere lanciate iniziative per aiutare il popolo ucraino. Mentre arrivano gli appelli per trovare alloggi da destinare ai profughi, c’è chi si mobilita per raccogliere e portare alle frontiere beni di prima necessità e mettere in salvo donne e bambini. E chi scende in piazza per protestare contro la guerra e mandare un messaggio di pace.

A Savona manifestazione e corteo contro per la pace e il disarmo

Dopo la partecipatissima manifestazione “per la pace e il disarmo” di sabato scorso a Roma, anche Savona ha deciso di mobilitarsi contro ogni guerra e contro il continuo aumento delle spese militari, “perché la pace non si realizza con l’uso delle armi”, dicono gli organizzatori.

La manifestazione, che si terrà sabato 12 marzo e prevede il concentramento alle ore 15.30 in piazza Sisto IV a Savona, ha già ricevuto l’adesione di diverse associazioni e organizzazioni del territorio. “Si invitano alla partecipazione tutti i cittadini, le associazioni, i sindacati e i partiti che si riconoscono in questi valori”.

A partecipare anche l’Arci provinciale. “La manifestazione convocata con gli stessi contenuti che hanno visto una grande partecipazione sabato scorso a Roma, permetterà a chi non ha potuto recarsi a Roma di esprimere la propria decisa contrarietà alla guerra in corso e a tutte le guerre e il sostegno alla necessità di trovare una soluzione negoziata al conflitto. La pace non si costruisce con l’invio di armi, ma con la diplomazia internazionale”, commenta il presidente Franco Zunino.

Tra i promotori della manifestazione anche il Partito Rifondazione Comunista di Savona: “Sono quasi passate due settimane dall’inizio della guerra contro l’Ucraina. Ci siamo mobilitati da subito per manifestare unitamente alle altre forze sociali, sindacali, associative e politiche contro questo conflitto che rischia di infiammare davvero l’intera Europa e, in ultima e non poi così remota istanza, estendersi al mondo intero – dichiarano -. La minaccia di questa guerra, che ci riguarda da vicino, ci ricorda tutti gli altri paesi dove si muore ogni giorno, da anni, addirittura da decenni, sotto i colpi di cannoni, per le raffiche dei fucili o saltando sulle mine disseminate nei deserti, nei campi, per le strade. Il mondo in cui sopravviviamo è predestinato a vedere moltiplicarsi i conflitti bellici: il fallimento di una politica asservita ai grandi poteri economici che producono divario sociale, ingiustizie e diseguaglianze sempre maggiori”.

“Per questo – spiegano – abbiamo aderito e promosso, insieme ad una larga parte della sinistra savonese, delle associazioni pacifiste e libertarie, così come con tanti singoli cittadini impegnati a promuovere le ragioni della cooperazione tra i popoli, contro ogni autoritarismo, contro ogni dittatura e ogni oligarchia, la manifestazione che si terrà sabato 12 marzo a Savona per la pace e per il disarmo”.

“Dobbiamo essere in tante e in tanti, con tutte le bandiere della pace possibili, con striscioni, cartelloni, con mille colori contro le mille sfumature di nero della guerra, per dimostrare che Savona è parte di una grande comunità globale che vuole la pace, che odia la violenza, la sopraffazione, le armi, il nazionalismo e il militarismo che le alimentano e massacrano i popoli”, concludono dal PRC.

Sempre sabato in piazza Sisto, Savona aderirà ad un’altra manifestazione contro la guerra, si tratta di quella promossa da Eurocities, la rete delle città europee. “Noi ci saremo per il popolo ucraino e con il popolo ucraino per un momento di solidarietà condiviso”, ha detto il sindaco Marco Russo. L’appuntamento è alle ore 11 davanti al Comune.

Pronto a ripartire il pullman di Balestrino Viaggi: fino alle 17 raccolta di generi di prima necessità

Pietra Ligure. È tornato solo mercoledì in Liguria, ma è già pronto a ripartire il pullman di Balestrino Viaggi che nei scorsi giorni è andato in Polonia per consegnare beni di prima necessità da donare alla popolazione ucraina e portare in Italia i profughi.

Una spedizione riuscita con successo che l’azienda e l’organizzatrice, la geometra genovese Claudia Bortolotti, hanno deciso di ripetere per continuare a portare aiuti e salvare donne e bambini. I cinque volontari (tre autisti, un interprete e la stessa Claudia) infatti hanno dato un passaggio a 50 profughi, la maggior parte dei quali hanno parenti o amici in Liguria, oltre ad aver consegnato nel centro di raccolta polacco oltre due tonnellate tra indumenti, vestiti e farmaci.

Il pullman ripartirà questa sera alle 18 dal deposito di Pietra Ligure e arriverà alle 20 a Genova, dove al viaggio si unirà anche un bilico per il trasporto di letti e materassi. Tra i beni richiesti con maggiore urgenza nei centri di accoglienza, come ci ha raccontato Gianni Marchigiani, responsabile della missione umanitaria Insfo-Roe che si sta occupando del centro di Przemysl.

In poche ore è così scattato un appello per raccogliere coperte, alimenti e vestiti per i bambini. Sarà possibile consegnarli entro le 17 nel deposito di Balestrino Viaggi.

Arte e beneficienza: quadri di artisti liguri in vendita per aiutare il popolo ucraino

Savona. Sabato 12 e domenica 13 marzo, dalle 15 alle 20, in vico Spinola 5r a Savona, si terrà una vendita di beneficenza di quadri di artisti liguri e savonesi per dare un aiuto immediato e concreto al fiero popolo ucraino.

Tutto il ricavato della vendita sarà immediatamente consegnato alla Parrocchia del Sacro Cuore di Savona nella persona del parroco, don Giovanni Lupino, per sostenere i gravosi costi di trasporto, da Savona fino al confine ucraino, dei beni alimentari e sanitari offerti dai savonesi.

Dego: il Circolo Culturale organizza una raccolta di beni, farmacia e Pro loco donano medicinali

Dego. Anche la comunità deghese si mobilità per il popolo ucraino. Due le iniziative. Il Circolo Culturale ha organizzato una raccolta di generi di prima necessità, attiva dallo scorso lunedì. “La risposta della cittadinanza è stata straordinaria – commenta il sindaco Franco Siri – la chiesa di San Giovanni, che fa da ‘deposito’ all’iniziativa, ora è stracolma di materiale donato”.

Ma non solo. “La comunità è stata protagonista di un altro grande gesto – spiega il primo cittadino – Mercoledì si sono concluse le vaccinazioni da parte della farmacia Varaldo nel salone del centro sociale di proprietà del Comune, ma gestito dalla Pro loco. Al momento del saldo per l’utilizzo dei locali, farmacia e Pro loco hanno deciso di comune accordo di utilizzare la somma (circa 850 euro) per l’acquisto di medicinali da donare alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. A nome mio e dell’amministrazione comunale non mi resta che ringraziare le associazioni e le attività che ancora una volta si sono distinte nel sociale”, conclude Siri.