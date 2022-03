Ucraina, profughi: “La Riviera” e altre strutture solo per prima accoglienza

Savona. “Il nostro Gruppo, in qualità di gestore della Rsa “La Riviera”, temporaneamente convertita a Centro Covid, ha ricevuto solo in data odierna dalla Protezione Civile copia del decreto 1/2022 dell’8 marzo che dispone la messa a disposizione, sino al 31 marzo, di due strutture temporanee, già allestite per garantire l’isolamento dei pazienti Sars-Cov-2, da destinare per la gestione dell’emergenza Ucraina sul territorio ligure”.

Questo il chiarimento della società in merito al piano di accoglienza per la popolazione in fuga dalla guerra.

“La Regione e la Protezione Civile, in conformità con i disposti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno individuato le prime misure da porre in essere per l’attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina sul territorio, ma solo fino a fine mese, in vista dell’attivazione da parte delle Prefetture dell’accoglienza definitiva dei migranti”.

Dunque una soluzione abitativa iniziale, legata ai primi giorni, ma non a lungo periodo: in Prefettura a Savona, infatti, prosegue il tavolo tecnico per definire il sistema di accoglienza per il territorio, in relazione al coordinamento regionale in essere e all’azione di Diocesi, associazioni ed enti preposti.

Questo, al di là, della complessiva macchina solidale per aiutare i civili, donne, bambini e anziani: una “rete” che arriva anche ai privati cittadini, oltre all’annuncio di oggi della disponibilità di Cia-Agricoltori Italiani per un possibile utilizzo degli agriturismi in caso di necessità.

Quanto al chiarimento sulla Rsa savonese: “La Residenza La Riviera, in considerazione del rapporto contrattuale per l’emergenza Covid in essere ed in scadenza proprio il 31 marzo 2022, ha quindi dato disponibilità. La conversione da centro Covid a centro di Prima accoglienza Profughi è pertanto prevista e da intendersi per il periodo dall’11 al 31 marzo, non fino al 31 dicembre come circolato in queste ore”.

“Il Gruppo La Villa, a seguito della pandemia, ha fin da subito messo a disposizione della Regione Liguria la propria Residenza di Savona per attivare un centro assistenziale a bassa intensità di cura volto ad accogliere persone entrate in contatto con il Covid – 19, nell’ottica di dare il proprio contributo al territorio savonese e tale collaborazione ha costituito un sostegno concreto nella gestione dell’emergenza” conclude il gruppo fiorentino che gestisce oltre 40 Residenze per anziani in Italia.