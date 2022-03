Ucraina, nel savonese assistenza sanitaria per 160 profughi: 6 positivi al Covid

Liguria. Sono in tutto 885 i cittadini ucraini che fino ad oggi hanno ricevuto assistenza ed effettuato tamponi nelle strutture dedicate sul territorio ligure nell’ambito del piano di accoglienza e assistenza sanitaria. Nella Asl 2 sono stati 160, sottoposti tutti a tampon: 122 già vaccinati e in regola, 58 vaccini e 6 casi positivi al Covid, con conseguente procedura preventiva attivata secondo il protocollo stabilito (il totale dei positivi in Liguria è di 22, nessun ricovero richiesto).

Per il savonese l’hub di controllo e verifica è situato al terminal crociere di Savona.

“Ed è attiva da questo pomeriggio la struttura di prima assistenza Santa Dorotea in via Liri a Genova, con una capacità di 75 posti. La struttura di prima assistenza La Riviera a Savona sarà operativa da lunedì pomeriggio, con 100 posti a disposizione. Nel mentre resta operativo il centro da 100 posti dedicato alle persone positive al Covid 19, anche per chi dovesse averne bisogno provenendo dall’Ucraina, di viale Cembrano a Genova” hanno riferito il presidente di Regione Liguria e commissario gestione emergenza Ucraina Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone dopo la riunione che si è svolta oggi per il piano di accoglienza ai profughi definito da Regione Liguria e Alisa, in stretta collaborazione con le aziende sanitarie, il Comune di Genova e Anci.

“Per quanto riguarda invece gli infopoint dedicati ai profughi ucraini – proseguono Toti e Giampedrone – confermiamo l’apertura del primo a Genova, nella zona della stazione Brignole, tra via Cadorna e i giardini pubblici, a partire da lunedì pomeriggio, e a seguire nei giorni successivi di quello di Savona, La Spezia e Imperia con localizzazioni in corso di definizione”.

Negli infopoint saranno assegnati i codici STP (straniero temporaneamente presente), saranno eseguiti i tamponi, verranno forniti eventuali dispositivi di protezione individuale e sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione.