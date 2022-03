Ucraina, la città di Varazze aderisce alla raccolta farmaci e donazioni promossa dalla CRI

Varazze. L’amministrazione comunale di Varazze aderisce alla raccolta farmaci e donazioni promossa dalla Croce Rossa Italiana facendo riferimento specifico al comitato di Varazze.

Sarà possibile acquistare farmaci dell’elenco sotto riportato direttamente nelle farmacie cittadine in modo da farli pervenire tramite il canale della Croce Rossa Internazionale in Ucraina. Per chi volesse, sempre tramite la Croce Rossa Internazionale, sarà possibile fare una donazione in denaro sempre come di seguito indicato.

Emergenza chiama 45525 con sms da cellulare dona 2€ con chiamata da rete fissa dona 5€ o 10€ oppure: per donare per l’emergenza Ucraina tramite bonifico:

– Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV Banca: Unicredit SPA IBAN: IT 93 H 02008 03284 000 105889169 BIC SWIFT: UNCRITM1RNP – Causale: Emergenza Ucraina. Oppure vai sul sito: https://dona.cri.it/emergenzaucraina/

Per chi volesse donare in contanti o con assegni rivolgersi in sede CRI Varazze, ore ufficio.

Raccolta Farmaci

Presso le farmacie di Varazze è possibile acquistare farmaci e presidi sanitari richiestici dalla Croce Rossa Ucraina.

Ricongiungimento Famiglie

se cittadini/cittadine ucraini dimoranti in Italia necessitano di contattare per ricongiungimento i propri famigliari, rivolgersi al servizio RFI della Croce Rossa Italiana all’indirizzo e-mail: emergenza.ucraina@cri.it.

Ospitalità

Chiunque avesse la possibilità di ospitare famiglie ucraine in fuga dalla guerra, contatti la sede CRI DI Varazze, raccoglieremo le vostre disponibilità.

La Croce Rossa Italiana non raccoglie indumenti, coperte e alimentari.

Elenco dei farmaci oggetto di raccolta:

– ACIDO ACETILSALICILICO 200rng compresse;

– ACIDO ACETILSALICILICO 100rng compresse;

– PARACETAMOLO 500mg compresse;

– PARACETAMOLO 1000mg compresse;

– PARACETAMOLO 1000mg fiale;

– SODIO BICARBONATO 10mEq/10m1fiale;

– VITAMINA B1;

– VITAMINA B12;

– SOLUZIONE PEROSSIDO DI IDROGENO 3%;

– SOLUZIONE PEROSSIDO DI IDROGENO 6%;

– CLOREXIDINA SOLUZIONE;

– BETADINE;

– ALCOOL USO MEDICO 70%;

– STRISCE DI GLUCOMETRO;

– GLUCOMETRO;

– BATTERIE PER GLUCOMETRO;

– PORTA AGHI MAPO-NEGAR SUSI 150mm;

– PINZA EMOSTATICA CURVA TIPO MOSQUITO 125;

– FORCEPS MONOUSO CURVO 200mm;

– GARZA IDROFILA COTONE STERILE 10×10;

– MEDICAZIONE TIPO HYDROGEL 10×10;

– CEROTTO PREMEDICATO PER MEDICAZIONI;

– STERI-STRIP DIVERSE MISURE;

– GUANTI CHIRURGICI STERILI (tutte le misure);

– GARZA IDROFILA ROTOLO NON STERILE;

– GARZA IDROFILA COTONE STERILE 7,5×7,5 cm;

– TAMPONI SFERICI DI GARZA IDROFILA.