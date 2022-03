Ucraina, il racconto di una studentessa: “Familiari e amici in zona di guerra salvi grazie ai bunker. Cerchiamo di farci forza”

Loano. “Queste manifestazioni sono l’occasione e anche l’unico modo per dimostrare vicinanza e supportare la popolazione. Sono iniziative molto belle”. Hanno un peso particolare le parole di Anna (nome di fantasia), studentessa savonese di 17 anni che, come tanti suoi “colleghi”, questa mattina ha preso parte ai flash-mob contro la guerra tenutisi in una ventina di località della Liguria. Non solo perché arrivano dalla voce di una giovane preoccupata per ciò che sta succedendo e desiderosa che il conflitto si risolva quanto prima, ma anche perché sta vivendo l’invasione da una prospettiva tutta particolare. I suoi genitori, infatti, rappresentano le due “parti” coinvolte nel conflitto che, da diversi giorni, sta interessando l’Ucraina. Sua madre, infatti, è originaria proprio del paese invaso; suo padre, invece, è di origine russa.

La guerra è ormai iniziata da 15 giorni e la speranza di una tregua in tempi rapidi sembra svanire. Secondo quanto riportato da Ansa, infatti, l’esercito russo in Ucraina sta dilagando verso ovest. Tutto ciò mentre a Versailles sta per tenersi il secondo incontro tra i leader dell’Unione Europea.

E così, mentre i potenti cercano di risolvere con la diplomazia la crisi, mentre migliaia di volontari sono al lavoro da giorni per cercare di dare sostegno e supporto alla popolazione, i ragazzi scendono in piazza per far sentire la loro voce. Come ha fatto Anastasia: “Stiamo vivendo una situazione molto difficile – aggiunge la ragazza, visibilmente preoccupata – Non è facile avere i parenti in zona di guerra, ma cerchiamo di farci forza insieme e star loro vicino il più possibile”.

“I miei genitori – racconta la ragazza – sono entrambi preoccupati e per entrambi la situazione è grave”. Il contatto con i parenti rimasti nella zona di guerra è costante: “Per fortuna riusciamo a sentirci al telefono. Stanno tutti bene perché sono riusciti a proteggersi dai bombardamenti nascondendosi nei bunker”.

Ma ancora nessuna volontà di abbandonare la propria terra: “Al momento non hanno intenzione di andarsene. Hanno paura perché si trovano in una zona dove sono stati dispiegati i carrarmati russi”.

“Nessun parente è partito per andare a combattere, mio cugino ha appena compiuto 18 anni ma rimane qui”, dice tirando un sospiro di sollievo Anastasia.