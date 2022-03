Ucraina, gli studenti delle scuole in piazza per un flash-mob contro la guerra

Savona. Venerdì 11 marzo dalle 11 alle 12 le piazze di oltre venti comuni liguri si animeranno dei colori della pace e delle bandiere di Ucraina e Russia per chiedere il cessate il fuoco.

Migliaia di studenti dai 6 ai 19 anni daranno vita a un gigantesco flash mob chiedendo alla cittadinanza dei loro comuni di fermarsi a riflettere sul valore assoluto della pace e sul futuro che stiamo lasciando alle nuove generazioni. Tra di loro molti che provengono da paesi in guerra, non solo in Europa.

“La guerra in Europa è di fatto un salto nel passato, un arretramento culturale inaspettato ed estremamente pericoloso – spiegano i dirigenti scolastici dei plessi coinvolti – La scuola è il ponte dove passato e futuro si fondono, il luogo della trasmissione del sapere e della costruzione delle basi per la coscienza e lo sviluppo del futuro, perciò non può silentemente accettare il disprezzo per la vita, la distruzione della storia di un’intera nazione, la regressione culturale al diritto del più forte”.

“La scuola è il luogo della tolleranza dove le diversità crescono fianco a fianco imparando a valorizzarsi reciprocamente. La scuola è il luogo dove si coltivano il senso di cittadinanza, l’empatia, il dialogo. Tradiremmo il nostro mandato se non ci unissimo alle voci di pace. Per cui le scuole daranno vita a flash mob creativamente diversi, ma tutti portatori dello stesso messaggio”.

Al Giordano Bruno gli studenti del triennio, raccolti negli spazi esterni di pertinenza dell’istituto e nella vicina piazza San Michele (sede del Comune di Albenga), leggeranno lettere e condivideranno riflessioni sull’importanza della pace. In chiusura, le classi libereranno nel cielo un numero simbolico di palloncini con i colori della bandiera della pace.