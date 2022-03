Savona. “Fermate la guerra!”. Lo hanno chiesto a gran voce gli studenti dell’istituto Falcone di Loano che questa mattina hanno dato vita, in piazza Italia, ad un flash-mob per protestare contro l’invasione russa in Ucraina. Presenti anche il sindaco Luca Lettieri, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e del comando di polizia locale.

Gli studenti delle classi quarte dell’istituto loanese, accompagnati dai loro docenti e dalla dirigente scolastica, Ivana Mandraccia, si sono stretti in un caloroso abbraccio virtuale alle popolazioni coinvolte dal conflitto e hanno voluto dedicare un pensiero soprattutto alle donne e ai bambini, vittime innocenti di una guerra che resterà scolpita nei loro cuori e nei loro occhi.

Momento toccante è stato il messaggio di pace pronunciato in lingua ucraina da una studentessa di madre ucraina e padre russo, parole profonde e sentite che sono state seguite dalla lettura della poesia “I bambini giocano alla guerra” di Bertold Brecht. Infine il grido collettivo “pace” ha chiuso il flashmob, nella speranza che tale desiderio divenga presto realtà e possa arrivare anche solo virtualmente la vicinanza alle comunità coinvolte dal conflitto.

Questa mattina oltre venti comuni liguri si animeranno dei colori della pace e delle bandiere di Ucraina e Russia per chiedere il cessate il fuoco. Migliaia di studenti dai 6 ai 19 anni hanno dato vita a un gigantesco flash mob chiedendo alla cittadinanza dei loro comuni di fermarsi a riflettere sul valore assoluto della pace e sul futuro che stiamo lasciando alle nuove generazioni. Tra di loro molti che provengono da paesi in guerra, non solo in Europa.

“La guerra in Europa è di fatto un salto nel passato, un arretramento culturale inaspettato ed estremamente pericoloso – spiegavano i dirigenti scolastici dei plessi coinvolti – La scuola è il ponte dove passato e futuro si fondono, il luogo della trasmissione del sapere e della costruzione delle basi per la coscienza e lo sviluppo del futuro, perciò non può silentemente accettare il disprezzo per la vita, la distruzione della storia di un’intera nazione, la regressione culturale al diritto del più forte”.

guarda tutte le foto 8



Studenti in piazza contro la guerra

“La scuola è il luogo della tolleranza dove le diversità crescono fianco a fianco imparando a valorizzarsi reciprocamente. La scuola è il luogo dove si coltivano il senso di cittadinanza, l’empatia, il dialogo. Tradiremmo il nostro mandato se non ci unissimo alle voci di pace. Per cui le scuole daranno vita a flash mob creativamente diversi, ma tutti portatori dello stesso messaggio”.