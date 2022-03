Savona. “Sofferenza, preoccupazione, sguardi di paura ma anche un sospiro di sollievo per essere usciti dalle zone del conflitto”. Sono le parole dell’autista di TPL Linea Giuseppe Mazza, che ha guidato il pullman dell’azienda di trasporto savonese partito per contribuire al sostegno umanitario per l’Ucraina e consegnare medicinali, generi di prima necessità e altro materiale destinato alla popolazione civile.

Nel lungo viaggio di ritorno il trasporto di 40 profughi che sono stati accolti nel savonese nell’ambito del piano di accoglienza predisposto per far fronte all’emergenza.

“Donne, bambini e anziani, affaticati e provati dalla drammatica situazione di guerra, in pena per i loro cari… Immagini, emozioni e sensazioni difficili da descrivere…” aggiunge ancora l’autista TPL Linea, che ha voluto raccontare l’esperienza vissuta in prima persona del convoglio umanitario diretto in Polonia, a 30 km dal conflitto, nella cittadina di Medyka.

La maggior parte sono riusciti ad arrivare in treno, altri grazie ai corridoi umanitari aperti per dare scampo alla popolazione in fuga dalla guerra: “Tanti bambini sono orfani, famiglie spezzate dal conflitto, una vera emergenza umanitaria”.

“Abbiamo passato una notte con loro, con i profughi ucraini, nel dormitorio allestito nella zona vicina al confine con l’Ucraina, in attesa di ripartire il giorno dopo per l’Italia. Il viaggio è andato bene e non ci sono stati problemi di sorta, riuscendo a trasportare gli aiuti umanitari e al tempo stesso “evacuare” una quarantina di persone che ora saranno ospitate nel nostro territorio”.

guarda tutte le foto 6



L’arrivo dei profughi ucraini con il bus TPL Linea

Grazie alla collaborazione con l’Unione Industriali di Savona si è svolta l’azione di TPL Linea a sostegno dell’Ucraina, con l’azienda di trasporto pronta ancora a fare la sua parte in caso di necessità.

“Sicuramente un viaggio che resterà sempre nel mio cuore e nei miei pensieri e nonostante la fatica della guida e il difficile contesto operativo, non posso che essere soddisfatto e orgoglioso del lavoro svolto”.

Il mezzo di TPL Linea è arrivato questa mattina nel savonese: una prima tappa a Celle Ligure e poi a Quiliano, nella frazione di Valleggia, dove sono stati smistati i 40 profughi ucraini ora inseriti nel programma di accoglienza e di prima ospitalità: “Aiutare queste persone è stata la ricompensa più grande, sperando che possano trovare tranquillità e serenità… E che questa terribile guerra possa finire presto, per il bene di tutti noi” conclude l’autista TPL Linea.