Ucraina, attivo l’Info point a Savona: accoglienza e assistenza sanitaria per 245 profughi

Savona. Fino a ieri sono stati presi in carico un totale di 245 profughi ucraini nel savonese, secondo il piano di accoglienza e assistenza sanitaria predisposto per l’emergenza. Tutti sono stati sottoposti a tampone, 6 restano le positività e 82 le persone vaccinate, a 207 l’attribuzione del codice STP (necessario per le cure sanitarie).

Lo screening sanitario, organizzato dalla Asl 2 Savonese, viene svolto nell’hub specifico allestito al terminal crociere di Savona. Sarà possibile accedere alla sola vaccinazione antiSarsCoV2 anche presso la struttura di Campolau ad Albenga lunedì e martedì dalle 11 alle 16; a Santa Caterina a Finalborgo il sabato dalle 11 alle 16; presso la scuola polizia penitenziaria di Cairo Montenotte il mercoledì dalle 9 alle 13. Per info contattare infovaccinocovid@asl2.liguria.it o il numero 019 9489499. Nell’hub attivo anche il controllo dati per rilascio Green pass. Occorre presentare: passaporto; eventuale certificato vaccinale già posseduto; eventuale Green pass già posseduto.

Entro oggi, intanto, come annunciato, sarà operativo l’Info point provinciale, situato di fronte alla Questura di Savona, attivo dalle 8 alle 20 sette giorni su sette. In questo momento si stanno ultimando gli ultimi preparativi della struttura, in fase di completo allestimento secondo le disposizioni procedurali indicate dal piano di accoglienza.

A livello regionale sono 711 le persone accolte fino a oggi dalla Comunità ucraina di Genova supportata dalla Caritas diocesana. Tra i profughi, a oggi un totale di 262 nuclei familiari arrivati tramite la rete attivata dalla stessa comunità ucraina, ci sono 332 bambini..

I tir carichi di aiuti partiti da Genova, Savona e Chiavari sono stati 17, una decina i minivan per un totale di circa 350 tonnellate di aiuti umanitari inviati a punti di raccolta sulla frontiera tra Polonia e Ucraina.

I dati sono stati forniti da padre Vitalij Tarasenko, parroco della comunità cattolica ucraina di rito bizantino di Genova che ha annunciato l’apertura del servizio di distribuzione aiuti per i nuovi arrivati dalla zona di guerra.

Volontari della Caritas con i volontari della Comunità ucraina aiuteranno i nuovi arrivati a ricevere gli aiuti e il sostegno necessario. “C’è sempre pasto caldo a Santo Stefano – ha detto padre Vitalij – sia per il pranzo che per la cena. Grazie ai privati e ai ristoratori che offrono il cibo”.