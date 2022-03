Ucraina, Aisa scrive alle autorità russe: “Basta atteggiamenti ostili verso l’Italia e stop immediato alla guerra”

All’attenzione del Console e

dell’Ambasciatore Russo in Italia

Signori,

da giorni il vostro Paese sta conducendo l’invasione dell’Ucraina.

La Russia può avere determinate ragioni, quali ad esempio la richiesta di non espansione della NATO ad Est, ragioni che comprendiamo perfettamente e rispettiamo.

Ma ogni ragione, anche la più legittima, viene perduta davanti ad una reazione di violenza inaudita qual è quella che il vostro Paese sta attuando.

Atti di guerra aggravati dalle violenze perpetrate nei confronti della popolazione civile, inclusi i bambini. Da azioni sconsiderate che interessano siti nucleari, ed espongono l’intera Europa al rischio di una catastrofe immane. Non ultimo, dal comportamento indegno ed inqualificabile del vostro Governo, che non esita a rivolgere volgari minacce ad altre Nazioni non belligeranti, inclusa l’Italia.

A nostro avviso, quanto viene messo in atto si discosta sempre più dalla strategia militare e sembra degenerare in qualcosa di molto simile al terrorismo internazionale.

Terrorismo che non abbiano intenzione di tollerare oltre.

Come cittadini italiani siamo a chiedervi se pensate di poter proseguire con questi atteggiamenti minacciosi senza suscitare alcuna risposta da parte nostra.

E siamo ad avvertirvi che se pensate questo, state commettendo un grave sbaglio.

Abbiamo sempre considerato il popolo russo come un popolo amico. Sta a voi evitare che diventi il nostro nemico.

E’ appena il caso di ricordare che sono molti i cittadini russi in Italia e sono molte le loro attività economiche presenti sul nostro territorio. Siamo pronti a iniziare operazioni di boicottaggio totale nei loro confronti.

Vi chiediamo di cessare immediatamente le ostilità in Ucraina, proponendo l’invio di caschi blu dell’ONU per garantire la pacificazione e neutralità del Paese. Vi esortiamo a evitare qualunque azione bellica nei pressi di impianti nucleari, perché mette a grave pericolo anche la vita dei cittadini italiani.

Vi invitiamo categoricamente a cessare ogni atteggiamento provocatorio, minaccioso ed ostile nei confronti dell’Italia e degli altri Paesi Europei.

E’ in vostro potere evitare che la guerra russo ucraina diventi una guerra Russia Vs resto del mondo. Fatelo , prima che sia troppo tardi.

Noi non vogliamo nessuna guerra: siamo pacifisti. Ma non siano inetti. E non staremo con le mani in mano dinanzi a chi minaccia anche il nostro Paese e le nostre famiglie.

Saluti

AISA LIGURIA Associazione Italiana Sicurezza Ambientale

Corpo Guardie Ecozoofile

Il Presidente Regionale Marco Castelli