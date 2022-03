Turismo, Scrivano (UPA): “La bellezza della provincia di Savona arma vincente per la prossima stagione, qui abbiamo tutto”

Pietra Ligure. Carlo Scrivano, 58 anni, sposato con tre figli, nella sua qualità di direttore dell’Upa, l’Unione provinciale albergatori, è in pratica alla guida dell’associazione dal 12 ottobre dell’anno scorso, quando Angelo Berlangieri è stato eletto presidente degli industriali. Lo resterà fino al 7 aprile, data prevista per l’elezione del nuovo presidente (“Spero sia una donna”, si lascia scappare).

Traccia (“Nonostante tutto”) un profilo di speranza per la prossima stagione estiva, speranza che nasce da alcune incoraggianti previsioni di mercato, ma anche da sentimenti e valori dell’Uomo, incline alla trattativa ma non al compromesso, che cercheremo dunque di scoprire meglio in questa intervista.

Scrivano, com’è nata la sua adesione a Comunione e Liberazione, che inevitabilmente segna tutta la sua attività?

“Cominciamo da questo? Ho incontrato CL 20 anni fa, in un momento di difficoltà, ho capito che mette a nudo l’esperienza dell’uomo e del cristiano, in compagnia di Cristo. Abbraccia la realtà in ogni aspetto, positivo e negativo, e questo è un segno di Dio. Bisogna aderire, riconoscere nella gioia e nel dolore, perché solo così c’è speranza: questa è la sfida del cristiano”.

Tutto questo secondo lei si concilia con l’opera di papa Francesco?

“Lui ha reso tutto più semplice, ci insegna che la fede è gioia, che bisogna amare il prossimo anche quando sembra difficile. Fuori i farisei, dentro gli uomini, con i loro limiti e le loro positività”.

Cambiamo argomento, ma restiamo sempre in campi non facili. La recente relazione dell’Antimafia ligure ha indicato il settore degli alberghi tra i più permeabili alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Esiste questo pericolo? Ed è a conoscenza di qualche caso in cui questo sia avvenuto?

“Sì, il pericolo esiste, favorito prima dal covid e ora dalla crisi energetica, ma non sono a conoscenza di specifici casi concreti. Già il prefetto Claudio Sammartino ci aveva messi sull’avviso. Dobbiamo fare molta attenzione, ma il fatto che la maggior parte delle nostre aziende sia a carattere familiare ci aiuta”.

Gli aumenti dell’energia mettono a dura prova la sopravvivenza stessa delle vostre aziende. Come si può affrontare questa ulteriore emergenza?

“Da soli non possiamo farcela, lo Stato deve darci aiuti che per ora non si sono visti. Dobbiamo affrontare aumenti diretti del 15/20%, a cui si aggiungono quelli delle materie prime e di tutto il resto perché, ad esempio, se aumentano i trasporti aumenta tutto. Non possiamo però far pagare tutto questo al turista, se non in piccolissima parte. Dobbiamo risparmiare, magari fare qualche assunzione in meno, sopperire con la qualità e il servizio”.

La provincia di Savona è più cara di altre zone d’Italia?

“No, ma soprattutto può offrire molto di più. Forse dobbiamo ripartire da zero nel promuovere le nostre ricchezze, le nostre diversità, i nostri valori aggiunti. L’elenco è lungo: abbiamo mare e monti, stabilimenti balneari di prim’ordine e spiagge libere, borghi da visitare, attrazioni di nicchia come outdoor e mountain bike, passeggiate affacciate sul mare per chi voglia camminare, luoghi adatti per gli amanti della bicicletta, un ottimo livello della ristorazione esaltato da due stellati e, non ultime ora che possono riaprire, discoteche di livello in cui possono ritrovarsi i giovani, che sono il nostro futuro. In quali altre zone d’Italia si può ritrovare tutto questo? Non sull’Adriatico ad esempio, lasciatemolo dire”.

La sua famiglia ha una struttura non grande ma che è un gioiellino, a Pietra Ligure, il Barbaciuu, da poco inaugurata all’insegna del green. Una scelta che paga? E perché questo nome?

“Significa il canto degli uccelli in amore, è piaciuto a mia madre. La scelta green si deve a mio cognato Nico De Palo. Abbiamo solare, fotovoltaico, piscina paesaggistica, legno, la plastica è bandita. Posso affermare che ci scelgono anche e soprattutto per questo”.

Che cosa chiedono oggi gli albergatori associati allUpa? E come possiamo riepilogare i problemi principali che li preoccupano?

“Intanto di non essere lasciati soli, e per questo devo ringraziare la mia collaboratrice Paola Merialdo per il suo prezioso lavoro quotidiano. Tra le cose che preoccupano di più ci sono i cantieri autostradali e la mancanza di personale. Sui primi il presidente Berlangieri ha avuto buone rassicurazioni in vista dell’estate, sul personale non posso che sottolineare come il reddito di cittadinanza impedisca di trovare qualsiasi figura professionale, dalle più importanti alle più umili. Molti preferiscono restare tranquilli sul divano di casa”.

E la guerra?

“Non avevamo importanti correnti dalla Russia se non qualcosa ad Alassio e Albenga. Ma ci fa paura…la paura, che può condizionare lo stato d’animo delle persone, con le immagini delle sofferenze indicibili delle popolazioni coinvolte”.

Che stagione si intravede?

“Abbiamo segnali incoraggianti, la gente ha finalmente voglia di uscire, di raggiungere un posto bello. Naturalmente dobbiamo dimenticarci, salvo casi rari, le vacanze di 15 giorni, al massimo arriviamo alla settimana, ma ancor più dal venerdì alla domenica”.

Per concludere?

“Dobbiamo per forza essere positivi, non piangerci addosso anche se avremmo tutti i motivi per farlo, fare accoglienza di qualità, risvegliare il nostro tessuto sano, un sentiment che venga prima di tutto: la bellezza può sconfiggere i problemi”.