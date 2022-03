Troppo vento, rinviata la raccolta firme per l’ospedale promossa da Aria Nuova per Albenga

Albenga. E’ rinviata a domani, domenica 20 marzo, la raccolta firme per l’ospedale di Albenga promossa dal gruppo Aria Nuova per Albenga.

“A causa del forte vento di questa mattina oggi non saremo presenti – spiegano – Attendiamo domani per valutare di poter essere presenti in piazza del popolo come già anticipato.

Che il vento di oggi sia un mezzo ancora più veloce per fare arrivare al Presidente Toti la nostra voce da Albenga”.

Nei giorni scorsi il gruppo aveva spiegato così la propria protesta: “Ognuno è giusto che manifesti come ritiene. Noi del gruppo civico Aria nuova Per Albenga abbiamo deciso di raccogliere più firme possibili da presentare al Presidente Toti per far capire che i cittadini del comprensorio ci mettono la faccia e che tengono molto al nostro ospedale”, hanno proseguito.

Dopo la Grande Marcia proseguono le iniziative nel comprensorio ingauno a tutela del nosocomio. All’iniziativa di venerdì scorso avevano aderito migliaia di persone che hanno sfilato in corteo da piazza Petrarca fino al Santa Maria di Misericordia.