Travolta sulle strisce pedonali, perde la vita suor Pia: Albenga si stringe nel dolore

Albenga/Vallecrosia. Ha perso la vita a seguito di un gravissimo incidente stradale suor Pia, al secolo Giuseppina Gallo, per anni la madre superiore dell’Asilo Ester Siccardi di Albenga. L’anziana è stata travolta, ieri, intorno alle 13.30, da un’automobile guidata da un giovane in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia, in provincia di Imperia, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Nell’urto, l’85enne è stata sbalzata per una decina di metri, finendo poi sull’asfalto, esanime. Inutili i tentativi dei militi della Croce Azzurra di Vallecrosia e del personale medico del 118 per salvarle la vita.

Le condizioni della suora sono apparse subito disperate: incosciente, è stata intubata e portata all’eliporto del vicino ospedale Saint Charles, dove ad attenderla c’era l’elicottero Grifo, pronto a trasbordarla al Santa Corona di Pietra Ligure. Ma una volta raggiunto l’elisoccorso, il personale sanitario ha compreso che per l’anziana non c’era più nulla da fare. E’ stata dunque riportata al punto diprimo intervento dell’ospedale di Bordighera dove è spirata.

“Suor Pia è stata la maestra di tanti bambini che non l’hanno mai dimenticata e che oggi piangono la scomparsa di una suora minuta di fisico ma forte nel cuore e nello spirito – la ricorda così Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale di Albenga -. Nel suo animo, nella fede e nella generosa dedizione alla sua missione, ha dato molto spazio a tanti bambini e famiglie custodendo in essi il germe di una vita buona”.

Al dolore della comunità di Santa Giovanna Antida Thouret e delle suore della Carità cui Suor Pia apparteneva si stringe l’intera città di Albenga.