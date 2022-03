Trasporti, entro l’estate 4 aerei al giorno da Genova a Roma. Rixi (Lega): “Liguria meno isolata”

Liguria. Buona notizia per i collegamenti Genova-Roma via aereo: dal 27 marzo al 31 maggio la compagnia di bandiera Ita ha programmato tre voli al giorno per altrettanti collegamenti in andata (partenze dal Colombo alle 7.00, 15.10 e 19,10) e ritorno (partenze da Fiumicino alle 13.20, 17.20 e 21.40).

Dal 1° giugno e fino al 29 ottobre i collegamenti quotidiani andata/ritorno saranno addirittura quattro, con l’aggiunta di un volo ulteriore alle 11.05 verso Roma e alle 9.05 per Genova. Di fatto un ritorno alla normalità dopo due anni di Covid che avevano ridotto all’osso i collegamenti mantenendo un solo volo da e per la capitale.

I prezzi dei biglietti al momento oscillano tra 72 e 81 euro in classe Economy e tra 167 e 192 euro in classe Superior.

“Così la Liguria è meno isolata – commenta in una nota il deputato genovese della Lega Edoardo Rixi, componente della commissione Trasporti e responsabile del dipartimento infrastrutture del Carroccio -. Un ritorno che ho fortemente sollecitato con un pressing a tutto campo in commissione nel corso delle numerose audizioni della compagnia aerea. Un messaggio importante con la stagione turistica alle porte. Il ritorno di un volo ogni quattro ore con un grande hub internazionale sostiene la ripresa economica e turistica di Genova e della Liguria. Un risultato concreto con la Lega al governo per un territorio meno isolato”.

In alternativa il principale collegamento ferroviario è sempre il Frecciabianca in partenza alle 5.53 da Genova Principe con arrivo a Roma Termini alle 9.45 e a Roma Fiumicino alle 10.22.