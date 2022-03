Trail del Marchesato, successo di partecipazione e ricavato che andrà in beneficenza

Finale Ligure. Sì è conclusa domenica 6 marzo l’edizione 2022 del La Sportiva Trail del Marchesato, che ha visto impegnati sugli splendidi sentieri del finalese più di 950 atleti, divisi tra le varie distanze: 60, 38 e 16 chilometri, oltre alla camminata e all’inedita dog Endurance di 13 chilometri.

Il ricavato dell’evento, come sempre, sarà devoluto ad una o più associazioni benefiche di volontariato; tutto ciò è stato possibile solo grazie alla collaborazione con Vigili del fuoco (il sentiero è dedicato al V.F. Capo squadra esperto del distaccamento di Finale Ligure Ermano Fossati, deceduto in servizio nel 2010), Soccorso alpino, Soccorso cinofili, AIB Finale e Feglino, Croce Verde Finalborgo, Croce Bianca Finale Ligure, Pietra Soccorso, Croce Bianca Spotorno e Croce Rossa italiana.

I Trailrunners Finale Ligure, noti come “Cavrones”, dopo mesi passati a pulire e rendere fruibili al meglio 60 chilometri di sentieri non hanno finito il loro impegno: nei prossimi giorni rimuoveranno ogni segnaletica utilizzata per la realizzazione dell’evento, lasciando solo le indicazioni permanenti del CAI ad indicare la via a chiunque volesse godere delle meraviglie del territorio.

Uno dei segnali della gara