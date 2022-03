Tracanna bum bum e il Varazze vola

Il Varazze ha iniziato con il piede giusto il girone play out, confermando quanto di buono fatto vedere anche nella prima parte della stagione sotto la gestione Mazzocchi.

I nerazzurri, infatti, hanno anche sognato per qualche giornata un clamoroso approdo play off. Mancato il colpo grosso, i ponentini sono stati bravi a farsi trovare pronti nel girone infernale che vedrà almeno quattro squadre scendere in Promozione.

Grande protagonista del successo di domenica scorsa per 2 a 0 è stato il bomber Andrea Tracanna, autore di una doppietta.