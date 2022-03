Tra guerrafondai e pacifisti vinca la democrazia

In momenti così difficili e cruciali come quelli che stiamo vivendo, un dibattito aperto e franco tra i cittadini è auspicabile e necessario quanto lo è una corretta informazione da parte di chi ne ha la delega e il dovere per farlo, in modo corretto ed esauriente.

Purtroppo stiamo assistendo ad un battibecco increscioso tra guerrafondai attestati in trincea e pacifisti sprofondati nei sofa dei loro salotti. Dimentichi gli uni e gli altri dei dettami della nostra Costituzione.

L’articolo 11 della Costituzione condanna per principio la guerra come strumento di offesa e promuove le organizzazioni tese ad assicurare la Pace e la Giustizia fra le nazioni; l’articolo 52 proclama che la difesa della Patria é sacro dovere dei cittadini. Non ci sono dubbi di interpretazione: la sacralità della Patria, per i Padri costituenti, chiama a raccolta tutti i cittadini per difendere la Repubblica, la libertà e la democrazia conquistata con il sacrificio supremo di tanti italiani.

Ogni interpretazione distorta della storia e dei tempi nostri causa danni irreparabili, forse più irreparabili di quelli minacciati da Putin.

Il nostro inno nazionale non é solo adatto a celebrare le glorie del calcio, ma va a ricordarci che “siamo un popolo pronto a dare anche la vita per un’Italia che tutti amiamo”.

Gian Luigi Taboga