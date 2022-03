Tpl, lo scoglio dei patti parasociali per l’affidamento in house: stop dalla Provincia

Savona. Durante l’assemblea dei sindaci per l’approvazione dei patti parasociali per Tpl Linea, documento propedeutico all’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale, i sindaci hanno presentato la loro posizione e hanno esortano il presidente Pierangelo Olivieri a firmare. Oggi pomeriggio si svolgerà l’incontro con le organizzazioni sindacali nel quale il presidente Olivieri riporterà quanto deciso dall’assemblea dei sindaci.

I patti parasociali rappresentano l’atto documentale relativo alla gestione e controllo aziendale e si unisce al nuovo Statuto nella governance complessiva.

Il sindaco di Savona Marco Russo ha ripercorso le principali tappe dell’iter e ha esortato i soci alla firma: “Si sta procurando un danno all’azienda – sottolinea Russo -, bisogna quindi compierlo al più presto e non possiamo più attendere. Riproporre una discussione sul tema significa riportare l’orologio indietro”.

Fa eco il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli: “Come a Savona, anche il Consiglio comunale finalese mi ha dato il mandato di firmare“. Anche Monica Giuliano condivide la posizione di Marco Russo: “Lo Statuto si può sempre modificare, ora è urgente firmare i patti così come sono stati articolati“.

“Credevamo di essere pronti per la firma, contando l’approvazione dello Statuto e il percorso avviato – sottolinea il sindaco di Ceriale Luigi Romano -. Invece è maturato un contrasto evidenziato dal consulente della Provincia, che di fatto ha bloccato ancora la pratica”.

“Se c’erano delle discordanze o altri elementi era opportuno indicarle prima dell’incontro odierno” ha concluso il primo cittadino cerialese.

La Provincia spiega la sua posizione e illustra i problemi tecnici rispondendo alla richiesta unanime dei sindaci intervenuti: “Il provvedimento con cui la Provincia affida a TPL Linea il servizio del trasporto pubblico savonese – spiega il consulente – deve precedere l’iscrizione all’anagrafe delle società in house, ma richiede un precedente atto della stessa Provincia (che al momento manca), nel quale deve essere specificata la motivazione dell’affidamento, giustificare l’assenza della gara e dimostrare che sia inutile il ricorso al mercato. I patti parasociali non sono in accordo con lo Statuto”.

I sindaci hanno quindi criticato l’aspetto tecnico dell’incontro, ma Olivieri ha risposto: “La volontà dell’incontro era condividere le posizioni di ciascuno. Convocherò il Consiglio provinciale il prima possibile per avere una delibera consiliare e procedere quanto prima necessario a traguardare l’obiettivo. Intendo proseguire nel percorso a cui ho dato il via”.

Secondo quanto appreso, la seduta a Palazzo Nervi potrebbe tenersi il prossimo martedì, anche se i sindaci attendono ora, come richiesto, la relazione tecnica relativa a quanto sollevato oggi e avere quindi un quadro completo della procedura amministrativa.

Per sollecitare Palazzo Nervi a sbloccare la situazione, lo scorso venerdì si è tenuto un presidio dei lavoratori, organizzato dai sindacati, davanti alla Provincia.