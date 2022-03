Tpl Linea, il consiglio provinciale dà via libera a Olivieri per la firma dei patti parasociali

Savona. Il consiglio provinciale all’unanimità ha dato mandato al presidente Pierangelo Olivieri di firmare i patti parasociali, documento propedeutico all’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale. I patti parasociali rappresentano l’atto documentale relativo alla gestione e controllo aziendale e si unisce al nuovo Statuto nella governance complessiva.

La proposta di deliberazione presentata da Olivieri per l’approvazione dei patti parasociali ha “preso atto di quanto rilevato in questa sede durante l’assemblea dei sindaci – spiega il presidente -. Questo è un passaggio concreto e sostanziale”. Durante l’assemblea dei sindaci, che si è tenuta la scorsa settimana, i Comuni hanno presentato la loro posizione e hanno esortato il presidente Pierangelo Olivieri a firmare. Inoltre hanno sottolineato “la necessità di procedere celermente perchè non c’è più tempo“. Dello stesso parere sono stati i sindacati che hanno fatto pressing alla Provincia in più occasione per raggiungere l’obiettivo, sia con incontri in Provincia che con scioperi e presidi.

Il consigliere Roberto Molinaro chiede a Olivieri se si è tenuto conto di possibili “cronicità dell’affidamento in house come la presenza di altre realtà private”. Olivieri spiega che “sono tra gli adempimenti inclusi nella delibera”. “Mi piacerebbe arrivare a una conclusione. Se oggi votiamo e riusciamo a fare un passo avanti, anche prendendoci qualche rischio, dobbiamo procedere“, ha detto il consigliere Paolo Lambertini. Il consigliere Alessandro Navone: “Accolgo positivamente questo passo in avanti del presidente – aggiunge -. Ogni facciamo un passo in avanti, spero che non sia l’ultimo e che ne seguano altri”. “Oggi si è manifestato chiaramente la difficoltà di una maggioranza a comporre i propri pezzi”, il commento di Massimo Niero che, in questa occasione, ha attaccato duramente la maggioranza.

“Con gli uffici ho affrontato come era necessario il tema. E’ un passaggio importante ma di un percorso che vede ancora dei passaggi da svolgersi“, ha concluso Olivieri.

E’ stata votata, sempre all’unanimità, la costituzione, su proposta di Olivieri, di una Commissione Consiliare per l’esame delle procedure e degli adempimenti per l’affidamento in house del servizio di trasporto locale.

Consiglio provinciale

A seguito della seduta Consiliare di oggi sarà convocato un nuovo Tavolo di lavoro con le Parti Sociali per dare un dettagliato resoconto sullo stato dei fatti e a completezza delle attività di condivisione e informazione necessari alla collaborazione di tutti i soggetti interessati dalla tematica e per dare risposte concrete a Dipendenti e Utenti del Traspoto Pubblico Locale.