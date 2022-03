Tpl Linea, firma dei patti parasociali: via libera all’affidamento in house

Provincia. Dopo il via libera da parte del Consiglio provinciale, che all’unanimità ha dato mandato al presidente Olivieri di firmare i patti parasociali, questa mattina atto formale a Palazzo Nervi: il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e il sindaco di Savona Marco Russo si sono incontrati ed hanno apposto la firma al documento tra gli enti-soci per la disciplina del controllo analogo sull’azienda di trasporto pubblico locale nel savonese.

I patti parasociali, che seguono l’autorizzazione sul nuovo Statuto, sono propedeutici all’affidamento in house del servizio e rappresentano il contesto normativo relativo alla gestione e controllo aziendale.

Alle loro firme seguiranno quelle di tutti gli altri soci per dare seguito agli adempimenti conseguenti sull’iter amministrativo in corso per la nuova governance del settore. Così come avvenuto per lo Statuto, infatti, è richiesta l’approvazione dei rispettivi Consigli comunali.

La delibera aveva preso atto di quanto rilevato durante l’assemblea dei sindaci, nella quale i Comuni hanno presentato la loro posizione e hanno esortato il presidente Pierangelo Olivieri a firmare, dopo un iniziale stop per approfondimenti tenico-procedurali. Anche i sindacati avevano sollecitato la firma e una accelerata sul nuovo assetto di Tpl Linea.

Consiglio provinciale

Il percorso non si è ancora concluso del tutto, con la commissione consiliare della Provincia di Savona al lavoro per l’esame finale sulla concreta fase di attuazione.

Secondo quanto stabilito, previsto anche un nuovo Tavolo di lavoro con le parti sociali per dare un dettagliato resoconto e a completezza delle attività di condivisione e informazione necessari alla collaborazione di tutti i soggetti interessati dalla tematica: questo anche per dare risposte e certezze agli stessi lavoratori, così come a tutti gli utenti e viaggiatori di Tpl Linea.