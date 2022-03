TPL Linea: ecco il nuovo piano del trasporto scolastico

Provincia. Revisione di TPL Linea sul piano di trasporto scolastico e dei servizi aggiuntivi dal 1 aprile fino al prossimo 10 giugno (ultimo giorno di lezioni).

La pianificazione del servizio di trasporto aggiornata, che annulla e sostituisce la precedente, è stata elaborata sulla base delle indicazioni fornite durante il tavolo di coordinamento con le scuole.

Come anticipato, in assenza di prossime comunicazioni in merito alla copertura economica da parte del Ministero, TPL Linea si impegna a svolgere i servizi aggiuntivi esclusivamente fino alla data del 13 aprile.

Ecco i dettagli del nuovo piano per le scuole:

– numero corse giornaliere aggiuntive: 51;

– numero km giornalieri aggiuntivi (comprensivi delle corse di trasferimento): 1.366 km. Pari al 58% del piano originale entrato in vigore il 15/09/2021;

– numero km totali aggiuntivi (comprensivi delle corse di trasferimento): 60.104 km;

– corrispettivo totale (comprensivo di IVA): € 126.783,99.

A seguito della fine emergenza Covid e con l’aggiornamento sul piano di potenziamento per le scuole sviluppato nell’ultimo tavolo tecnico, l’azienda di trasporto savonese ha definito un nuovo piano in linea con le esigenze di una mobilità sicura e alle varie e diversificate esigenze degli studenti.

L’azione di potenziamento delle linee e degli orari per gli studenti ha visto impegnato in questi mesi tutto il parco mezzi di TPL Linea, oltre ad una serie di autobus aggiuntivi dedicati al trasporto scolastico.

Tutte le corse aggiuntive rientranti nel piano restano ancora individuabili sugli orari, in quanto indicate con la nota “corsa aggiuntiva come da Dpcm vigenti” e colorate in azzurro.

Ora, però, si attendono certezze sulle risorse del Fondo nazionale per i trasporti.

“Il piano di potenziamento del servizio di trasporto scolastico ha dato importanti risultati in termini di sicurezza sanitaria, qualità del servizio e adattamento per scuole e studenti – affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso -. E’ stato riconosciuto il lavoro congiunto con Prefettura, Ufficio scolastico provinciale e i vari istituti per definire al meglio le necessità, con riferimento ai differenti orari di entrata e uscita dalle scuole: uno sforzo davvero senza precedenti di tutte le componenti aziendali”.

“Una pianificazione organica e strutturata che ora, con la fine dello stato di emergenza sanitaria, era indispensabile aggiornare e rimodulare, secondo le indicazioni ricevute”.

“Ricordiamo che dal 1 aprile cambiano anche le regole di viaggio sui mezzi pubblici: niente Green Pass ma solo quello base, con l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2, mentre dal 1 maggio non si dovranno più mettere i dispositivi di protezione personale verrà superato il Green Pass, sia nella forma base che rafforzata”.

“Sono stati due anni e oltre veramente difficili per il settore dei trasporti, sia per il deficit di cassa provocato dal calo nella bigliettazione, quanto per le procedure organizzative e di programmazione da mettere in atto per garantire il servizio nonostante l’incidenza del virus. Possiamo dire di aver superato al meglio questa difficile sfida, auspicando ora certezze sui fondi per il trasporto pubblico locale così come traguardare un vero ritorno alla normalità” concludono i vertici di TPL Linea.

(Elenco corse aggiuntive)