TPL Linea, affidamento del servizio pneumatici: “Sicurezza, manutenzione e qualità del servizio”

Savona. TPL Linea nel segno della sicurezza stradale per la gestione del suo intero parco mezzi. Secondo questa linea di indirizzo era stato pubblicato un bando dedicato alla fornitura e manutenzione, in modalità full-service, dei pneumatici nuovi e ricostruiti per gli autobus dell’azienda di trasporto savonese, per la durata di 36 mesi.

La gara d’appalto si è definita con la relativa procedura di affidamento dell’incarico, con la valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa: il servizio sarà svolto dalla ditta Gomec srl per un importo finale stabilito in 604.566,05 euro.

“La gestione del servizio per i pneumatici dei mezzi aziendali vuole alzare l’asticella qualitativa per quanto riguarda il servizio di traporto pubblico locale nel savonese” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“TPL Linea ha deciso di inserire nuove richieste di controllo e una maggiore affidabilità dei sistemi gestionali in grado di determinare e indicare puntualmente le criticità, oltre a nuovi limiti di consumo che permettano di avere pneumatici in condizioni d’esercizio ottimali”.

“L’obiettivo è quello di un continuo e costante miglioramento del servizio offerto dai nostri mezzi e garantire, quindi, massimi livelli di sicurezza alla nostra stessa utenza e a tutti i viaggiatori”.

“I pneumatici sono una componente fondamentale degli autobus e il nuovo contratto permetterà a TPL Linea di avere un aumento dei controlli secondari, grazie ad ulteriori vincoli a carico del fornitore per rispettare parametri di qualità sempre crescenti”.

“Il bando rientra nel complessivo piano aziendale di potenziamento e ottimizzazione del settore forniture e manutenzioni, sul quale abbiamo investito parallelamente al progressivo rinnovo del nostro parco mezzi. E questo nonostante le forti difficoltà causate dalla pandemia e dai suoi effetti diretti sul quadro finanziario delle aziende di trasporto locali”.

“Abbiamo ridotto il numero dei fermi macchina e la durata dei fermi per guasto, passando da 75 giorni di media a circa 40 giorni: un esempio concreto dei risultati ottenuti. E continueremo su questo percorso di qualità e sicurezza del servizio di trasporto” concludono i vertici dell’azienda savonese.