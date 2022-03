Tpl, il sindaco Russo firma i patti parasociali e li invia alla Provincia: “Atto non più differibile”

Savona. “Per dare impulso alla vicenda, invio i patti parasociali, già approvati a suo tempo dal Consiglio Comunale di Savona, firmati digitalmente da me. Confido che anche altri sindaci e il presidente della Provincia vorranno fare altrettanto consentendo, di conseguenza, a Tpl di essere iscritta nel registro delle società in house e quindi di ricevere in affidamento importanti servizi per la società e per la collettività”.

Sono le parole del sindaco di Savona Marco Russo contenute in una lettera spedita oggi al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, che aveva chiesto di tornare a esaminare modifiche statutarie e di indire per l’8 marzo un’assemblea dei sindaci, assemblea che il sindaco di Savona ritiene “inutile, almeno sino a quando i patti parasociali non verranno sottoscritti”.

Il primo cittadino, dopo aver già scritto una prima volta il 21 febbraio al presidente Olivieri e ai 67 Comuni soci di Tpl per rappresentare l’urgenza della situazione, accelera i tempi e pone per primo la sua firma.

“Tornare a esaminare le modifiche statutarie, come chiedi nella tua lettera – scrive il sindaco rivolgendosi direttamente al presidente Olivieri – significa riportare l’orologio indietro di molti mesi e riaprire una discussione che si è protratta per lungo tempo ed è sfociata nel voto di approvazione dello Statuto da parte di praticamente tutti i soci, quindi ora la Società ha uno Statuto e si tratta di firmare i relativi patti parasociali”.

E, riferendosi al contenuto di diversi scambi avuti con la Provincia, Russo poi aggiunge: “Insistere sulle modifiche statutarie, a mio avviso, prolunga uno stallo insostenibile”.

Russo sottolinea ancora: “Come sai bene, l’attuale stallo sta creando pregiudizio a Tpl e, come socio, non posso consentire che questo prosegua. Inoltre i patti parasociali sono stati approvati dal Consiglio Comunale di Savona in data 16 marzo 2021 e quindi come sindaco devo adempiere al mandato conferitomi dal Consiglio. Nella stessa situazione si trovano quasi tutti i miei colleghi sindaci dei Comuni soci di Tpl”.