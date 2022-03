Tovo scende in piazza per dire “no” alla guerra: “Chi la fa dimentica l’umanità”

Tovo San Giacomo. Ieri sera tanti cittadini si sono uniti in piazza Don Zunino a Tovo San Giacomo per esprimere la loro solidarietà al popolo dell’Ucraina, per stare vicini ai concittadini ucraini e “per non restare indifferenti a quanto sta accendendo fra Russia e Ucraina”.

La piazza si è raccolta per affermare “no alla guerra, sì alla pace”.

“Grazie a tutti coloro, cittadini e associazioni, che hanno accolto l’appello a scendere in piazza, grazie al consiglio comunale ed ai consiglieri che hanno aderito a questa iniziativa e a Don Alessio per il momento di preghiera”, il commento del sindaco Alessandro Oddo, che poi ha citato papa Francesco: “Chi fa la guerra dimentica l’umanità”.