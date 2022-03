Torna operativo dopo 20 anni il distaccamento dei vigili del fuoco di Sassello

Sassello. E’ stata aperta dopo 20 anni d’attesa la nuova sede del distaccamento dei vigili del fuoco di Sassello alla presenza del consigliere regionale Alessandro Bozzano.

Nella caserma presta servizio un gruppo di volontari operativi, garantendo sicurezza al paese e a tutte le zone limitrofe. Tra loro Sabrina Abate, una delle tre donne presenti nel gruppo di volontari del corpo provinciale di Savona. “La nostra punta di diamante”, come la definisce il capo distaccamento sassellese Simone Medda.

“Siamo riusciti ad aprire e a rendere operativo il nuovo distaccamento grazie alla collaborazione del comando provinciale di Savona con il distaccamento di Varazze e il Comune di Sassello – spiega Bozzano -. Dagli anni ’90 il caporeparto Gian Marco Scasso lavora e si impegna per arrivare ad avere un distaccamento operativo a Sassello, oggi finalmente l’obiettivo è stato raggiunto. La caserma è stata ricavata all’ultimo piano dell’ex scuola elementare, nelle stanze che erano adibite ad asilo. L’autorimessa per i mezzi è invece affacciata su via Roma, sistemazione strategica per la velocità d’intervento”.

“Faccio i miei complimenti all’amico Marco, nella squadra di Varazze ma immensamente legato alla sua Sassello, come ha dimostrato anche in questa occasione – tiene a dire ancora il consigliere regionale -. Ma questo è solo un primo passo. Bisognerà ora lavorare insieme per dare alla struttura potenzialità sempre maggiori, così da garantire a tutto il nostro entroterra le risposte di cui necessita”.