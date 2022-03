Torna l’ora legale: lancette avanti un’ora nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo

Liguria. Orologi un’ora avanti (e un’ora di sonno in meno) nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo per il ritorno dell’ora legale.

Da domenica, quindi, la luce alla sera durerà di più. Ed è proprio per sfruttare maggiormente la luce che nel passato venne istituita l’ora legale. Secondo alcuni studi il risparmio economico per un Paese come l’Italia negli ultimi 15 anni è stato di un miliardo e 800 milioni di euro.

Alle 2 del mattino di domenica, le lancette dovranno fare un giro completo. Una pratica, questa, che riguarda principalmente gli orologi analogici mentre computer, smartphone, sveglie digitali o smartwatch si aggiornano automaticamente ormai da tempo.

Da qualche anno ci si chiede se per alcuni Paesi questa sarà l’ultima ora legale: nel 2018 alcuni stati dell’Ue, come Francia, Germania e i paesi del Nord, aveva votato sì alla abolizione dell’ora legale. L’Italia no. Ad ogni modo, a oggi, nulla è cambiato in tema di fusi orari.

Per quanto riguarda l’effetto mini jet lag, uno dei rischi per la quotidianità delle persone, il consiglio, per quanto banale, è di andare a dormire un’ora prima del solito provando a staccare gli occhi da smartphone o altri dispositivi elettronici che indichino l’orario.