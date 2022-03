Tirreno Power, il consulente dell’azienda: “Limiti di inquinamento rispettati”

Savona. “Non è giustificato l’impiego dei licheni per misurare i livelli di inquinamento e i valori previsti per legge non sono mai stati superati“. E’ questa la tesi portata in aula dall’epidemiologo Giorgio Gilli, consulente di Tirreno Power, nell’ambito del processo a carico dell’azienda per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

“Le concentrazioni riscontrate in tutte le centraline restituiscono valori per tutti i parametri tali da classificare l’aria esaminata di qualità più che sufficiente”, ha detto in aula il consulente. Per suffragare questa tesi spiega che “nell’arco di numerosi anni di osservazioni non si registrano superamenti dei limiti tabellari con significato igienico sanitario. Non hanno senso le critiche dei superamenti giornalieri delle concentrazioni perchè sono consentite perchè considerate possibili fluttuazioni”.

“Non è giustificato l’impiego dei licheni – ha aggiunto il consulente – perchè non forniscono informazioni aggiuntive rispetto al dato ottenibile con altri sistemi di campionamento previsti dalla normativa né confrontabili con i valori di riferimento ufficiali”.

“Sono state evidenziate le numerose lacune e approssimazioni degli studi su cui si basa l’accusa, già emerse nelle deposizioni di altri consulenti tecnici – commenta Tirreno Power -. In particolare il prof. Gilli ha sottolineato la contraddizione contenuta negli studi prodotti dall’accusa nei quali si attribuiscono a Tirreno Power tutte le polveri registrate dalla rete delle centraline di monitoraggio degli inquinanti del territorio omettendo l’esistenza di ogni altra fonte. Ad eccezione del porto, sono state del tutto trascurate le emissioni delle altre sorgenti industriali, del traffico, del riscaldamento domestico e delle biomasse che pure costituiscono la principale fonte di PM10 e PM 2,5″

“A fronte del pieno rispetto dei limiti di legge per tutti gli inquinanti che caratterizza, secondo i dati Arpal, da sempre l’aria di Savona, nel controesame l’accusa, non potendo confutare i dati oggettivi di pieno rispetto delle norme, ha citato più volte le indicazioni dell’Oms sull’inquinamento. Indicazioni che costituiscono un obiettivo ideale, senza alcun valore di legge, in cui a tutt’oggi non rientra, secondo l’associazione Legambiente, nessun capoluogo di provincia italiano”, hanno concluso dall’azienda.