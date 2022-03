Terzo posto per il Motoclub Domina al motoraduno nazionale di Fossano

Loano. Doppio impegno, domenica 27 marzo, per il Motoclub Domina, una parte impegnata nella tre giorni dell’XI Vibram Maremontana Memorial Cencin De Francesco.

Dalla stessa location, ieri mattina, un gruppo di soci è partito alla volta del Motoraduno di Primavera.

Con stupore e grande soddisfazione il direttivo ha appreso la notizia di aver conseguito il terzo posto ottenuto nella categoria Motoclub extra regione (Piemonte).

“Siamo molto contenti di questo inaspettato risultato, anche perché il nostro motoclub è nato ed è stato ufficializzato nel novembre scorso durante lo svolgimento dell’EICMA dal presidente nazionale Copioli. Da quel giorno tante idee e progetti hanno preso forma e si sono concretizzati – spiegano i portavoce del Motoclub Domina -. Ringraziamo le persone che di hanno dato fiducia e si sono unite in questa bella avventura, ed anche il presidente regionale ligure FMI Giulio Romei sempre presente ai nostri eventi.

“Siamo felici di aver portato il settore del mototurismo come valore aggiunto nella promozione del territorio, in una gara internazionale come la Maremontana, ed è per questo che ringraziamo tutto lo staff organizzativo e direttivo – concludono -. Un ringraziamento particolare al presidente del MC Fossano Giovanni Mina, per l’accoglienza ricevuta e per la consegna del premio appena ricevuto, senza dimenticare che questo è stato possibile grazie ai nostri iscritti”.

Alcune immagini della giornata