Tan e TAEG per la cessione del quinto: tutto quello che occorre sapere

Quando ci apprestiamo a scegliere un prestito tendiamo a preoccuparci molto dell’ammontare della rata mensile trascurando altri aspetti piuttosto importanti. Ci riferiamo ai costi generali del finanziamento che vengono espressi nei documenti informativi forniti dall’istituto a cui ci rivolgiamo.

Cessione del quinto e interessi: cosa è importante sapere?

Ovviamente nel caso della cessione del quinto l’aspetto del costo non è preoccupante perché si tratta di un prestito a rata fissa e tassi di interesse bassi. Tuttavia è pure vero che nella rata che ci viene detratta dallo stipendio ci sono una serie di voci di spesa di cui tener conto tra cui, per l’appunto, TAN e TAEG.

Oggi cercheremo di capire in cosa consistono questi due valori e, soprattutto, come sottoscrivere una cessione del quinto al TAEG più basso. Come saprai questi due termini fanno riferimento al costo finale del finanziamento, ovvero a ciò che vai a pagare per usufruire del servizio offerto dall’istituto di credito. Sono valori espressi in percentuale e che, imparando a leggere, ti consentiranno di individuare sempre l’offerta più conveniente.

Tan e Taeg: cosa sono?

TAN è il termine che identifica il tasso annuo nominale, ovvero il tasso applicato al prestito. Esso consente di calcolare la quota di interesse che andrai a versare rata per rata ma non ti fornisce indicazioni complete come quelle indicate dal TAEG, il cosiddetto tasso annuo effettivo globale. Esso è definito anche come l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) nei documenti informativi per il consumatore. Si tratta di un valore percentuale che ti indica il costo complessivo del finanziamento su base annua.

TAN e TAEG non vanno confusi tra loro

Se il primo indica solo il tasso nominale della quota interessi dovuti al debitore il secondo, essendo effettivo, stabilisce il TAN e tutte le spese accessorie obbligatorie di cui dovrai farti carico. Quindi possiamo dire che il TAN sia l’interesse “puro” mentre il TAEG sia il costo totale della cessione del quinto o di qualsiasi altro genere di prestito. Nel TAEG sono sommati gli interessi ma anche i costi di incasso della rata, la polizza obbligatoria e le spese di istruttoria.

Se è vero che il prestito tramite cessione del quinto sia tra i più comodi e vantaggiosi è vero anche che le condizioni offerte sul mercato non sono sempre uguali. Per questo confrontare tra loro più proposte in base al TAEG espresso dai documenti promozionali e sul contratto è sempre raccomandabile.

Queste informazioni sono importanti per il consumatore

Lo sono soprattutto dinanzi a “prestiti a tasso zero” ma che, in realtà, sono tutt’altro che gratuiti. Con questa dicitura si fa riferimento al solo TAN zero e, quindi, non presenta esenzioni di tutti gli altri costi da sostenere per fare richiesta di liquidità. Quindi quando leggi questa dicitura confrontala sempre con il valore del TAEG e, se sei interessato, non esitare a chiedere chiarimenti e possibili simulazioni anche online per capire i costi che dovrai sostenere.

Si tratta di un servizio come un altro per il quale l’istituto ti mette a disposizione una determinata liquidità per far fronte alle tue spese e, in quanto tale, prevede un compenso economico. Per i prestiti questo compenso non si estingue con una sola transazione ma viene distribuito sulle rate del rimborso e, quindi, lo pagherai mese per mese assieme alla cifra ottenuta con la cessione del quinto, ovvero direttamente in busta paga.