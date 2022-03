Sup Team Savona presente con successo alla prima gara del circuito italiano 2022

Savona. Sabato 19 e domenica 20 marzo, nella splendida cornice del Lido di Volano, località balneare della provincia di Ferrara, si è aperta la stagione sup con la Federazione italiana canoa e kayak.

Oltre cento atleti ai nastri di partenza si sono cimentati nelle gare technical e gonfiabili del sabato e nella long distance di domenica.

Per Sara Oddera, la portacolori della Sic Maui Italia (Sup Team Savona – Delta Sup), il sabato è arrivato uno splendido primo posto nella categoria Master 50+ e domenica, nonostante le condizioni impegnative date da un mare estremamente mosso e complesso, un altro primo posto nella medesima categoria ed un terzo posto assoluto di assoluto rispetto.

Per Paolo Nardini (Sup Team Savona – Delta Sup) un ottimo quarto posto nella gara “inflatable” del sabato, categoria Over 50.

Durante il weekend Sara ha effettuato un clinic con oltre venti persone provenienti da tutta Italia.

Il prossimo appuntamento per la coppia savonese è in programma per il fine settimana del 2 e 3 aprile a Passignano sul Trasimeno.

Alcuni momenti della giornata